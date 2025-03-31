Американский генерал обратился с жестким призывом к Трампу и республиканцам через Украину

Бывший бригадный генерал ВВС США, ныне конгрессмен от 2-го округа штата Небраска Дон Бэйкон обратился к своим однопартийцам республиканцам и президенту Дональду Трампу с призывом четко противостоять политике Путина.

Дон Бейкон . Фото: Reuters

В своей колонке для The New York Times он подчеркнул, что российский диктатор отказывается от мирного соглашения, рассчитывая на то, что США перестанут оказывать Украине военную и разведывательную помощь.

Бейкон призвал не поддаваться таким манипуляциям и твердо отстаивать позицию, которая не позволит агрессору извлечь выгоду из своей жестокой войны.

"Слишком много моих коллег-республиканцев, включая господина Трампа, демонстрируют мягкую позицию в отношении России, избегая называть войну незаконной и даже обвиняя Украину в ее решении. В то время как Белый дом работает над прекращением боевых действий, наша партия должна четко заявить о поддержке Украины и противостоянии".

Он также напомнил, что украинский народ испытал столетие притеснений, пережил Голодомор и массовые репрессии. Кроме того, Бэйкон упомянул о Будапештском меморандуме, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

"Однако уже в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, США и европейские страны не выполнили своих обязательств перед Украиной. Мероприятие ограничилось заявлениями и санкциями, что лишь подтолкнуло Путина к полномасштабному вторжению в 2022 году", — отметил политик.

Бейкон подчеркнул, что Америка имеет не только моральный, но и стратегический интерес в поддержке Украины, ведь отказ от помощи будет значительно выше в будущем.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля "Днем освобождения" и пообещал масштабное повышение пошлин на импортные товары. Белый дом пока не раскрыл деталей, но по оценкам Politico новые тарифы на европейскую продукцию могут достичь 20-25%.