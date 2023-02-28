Американский генерал показал карту и рассказал, как ВСУ могут освободить Крым (ФОТО)

Экс-командующий Вооруженными силами Соединенных Штатов в Европе (2014-2017) Бен Годжес обнародовал собственный план освобождения Крыма. Об этом Годжес сообщил в соцсетях.

Бен Ходжес (фото из открытых источников)

Бывший военный придерживается мнения: чтобы освободить Крым, в начале можно обойтись без широкомасштабной атаки на суше.

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Как он отметил, на первом этапе украинские военные должны нанести дальнобойные удары по объектам российской военной инфраструктуры на полуострове, прежде всего под прицел должен попасть Черноморский флот. Следующая важная задача – отрезать материально-техническое обеспечение крымского гарнизона. Годжес также обнародовал карту возможных ударов.

"Великолепная карта, показывающая, как высокоточные удары большой дальности могут сделать Крым непригодным для российских войск. Скептики по Крыму предполагают, что для этого нужна дорогостоящая широкомасштабная сухопутная атака... Но прежде всего приоритет – сделать Крым непригодным для России. ССО и другие будут способствовать этому", – говорит американский экс-командующий.

Его "очень огорчает", что наши ВСУ не получили ракеты большей дальности ATACMS.

"Точность на большом расстоянии – это то, что нужно. Название фактической системы не столь важно", – продолжил Годжес.

Еще генерал из США предоставил предложение о ежедневных высокоточных ударах, которые "отгонят" Черноморский флот от Севастополя.

"То же касается российских военно-воздушных сил в Саках и т.д. Затем некоторые цели поразить беспилотниками. Сухопутные же войска могут прийти позже", — завершил Годжес.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Херсонской области кафиры отходят в Крым и роют окопы. Российские захватнические войска двигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустраивая дополнительные оборонительные сооружения.