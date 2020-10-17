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Главная Новости Мир США Американский рэпер «спалился» на крупном мошенничестве в собственной песне
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Американский рэпер «спалился» на крупном мошенничестве в собственной песне

Общая сумма убытков составляет 1,2 миллиона долларов

17 октября 2020, 23:49
Автор:

Таисия Ерохина

В США полиция задержала рэп-певца Nuke Bizzle, который в своей песне спел о незаконном обогащением за счет программы помощи по безработице во время эпидемии коронавируса. Об этом пишет "Голос Америки".

Американский рэпер «спалился» на крупном мошенничестве в собственной песне

По предварительным данным следователей, репер, настоящее имя которого Фонтрелл Антонио Бэйнс, не только пел о сделке, которая описана в песне, а на самом деле незаконно подал многочисленные заявки на пособие по безработице. Общая сумма составляет более 1,2 миллиона долларов. Кроме того, человек использовал и похищенные персональные данные.

Правоохранители заявляют, что мужчина и его приспешники сняли с карточек и потратили разными способами более 700 000 долларов. Как пояснили в Минюсте США, Бейнс владел и использовал дебитные карточки с переведенными на них средствами, которыми управляет Департамент развития занятости Калифорнии (EDD). Эти дебитные карточки были выданы на имя третьих лиц, включая жертв кражи личных данных. В заявках, поданных для получения этих карточек, указывались адреса, к которым Бэйнс имел доступ.

В случае признания подозреваемого виновным, ему грозит максимальный срок заключения в 22 года.


Напомним, в Италии полиция задержала женщину, которая травила кофе коллег, чтобы те хуже работали.


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