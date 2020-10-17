Американский рэпер «спалился» на крупном мошенничестве в собственной песне

В США полиция задержала рэп-певца Nuke Bizzle, который в своей песне спел о незаконном обогащением за счет программы помощи по безработице во время эпидемии коронавируса. Об этом пишет "Голос Америки".

По предварительным данным следователей, репер, настоящее имя которого Фонтрелл Антонио Бэйнс, не только пел о сделке, которая описана в песне, а на самом деле незаконно подал многочисленные заявки на пособие по безработице. Общая сумма составляет более 1,2 миллиона долларов. Кроме того, человек использовал и похищенные персональные данные.

Правоохранители заявляют, что мужчина и его приспешники сняли с карточек и потратили разными способами более 700 000 долларов. Как пояснили в Минюсте США, Бейнс владел и использовал дебитные карточки с переведенными на них средствами, которыми управляет Департамент развития занятости Калифорнии (EDD). Эти дебитные карточки были выданы на имя третьих лиц, включая жертв кражи личных данных. В заявках, поданных для получения этих карточек, указывались адреса, к которым Бэйнс имел доступ.

В случае признания подозреваемого виновным, ему грозит максимальный срок заключения в 22 года.





Напомним, в Италии полиция задержала женщину, которая травила кофе коллег, чтобы те хуже работали.

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