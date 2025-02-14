Американский сенатор Грэм сказал, когда в Украине точно закончится война

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что точно знает, когда в Украине закончится война. Как он сказал во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции безопасности, война РФ против Украины будет остановлена сразу после того, как Украина и США подпишут соглашение о партнерстве, которое предусматривает добычу украинских редкоземельных минералов.

Линдси Грэм

"Путин не понимает, что происходит. Если мы подпишем это соглашение, Путин проиграл, потому что Трамп будет защищать соглашение", — считает Грэм.

При этом Грэм убежден, что войну завершат таким образом, чтобы сделать невозможным ее возобновление в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США хотят получить доступ к редкоземельным металлам в Украине. Как заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Гьюз, Соединенные Штаты ожидают, что редкоземельные металлы станут возмещением со стороны Украины за американское оружие. По его словам, это касается как будущей помощи США, так и посланной ранее. Он подчеркнул, что, как заявил президент Трамп, Соединенные Штаты должны возместить все деньги, которые они тратят или уже тратить на помощь Украине. Дискуссии на выходных сосредотачивались вокруг того, как лучше обеспечить это возвращение, и график еще не установлен, добавил спикер Минобороны.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о возможности Украины предоставить США редкоземельные металлы, которые могут стать гарантией для получения американского оружия. У Зеленского подтвердили, что добыча украинских полезных ископаемых – пункт "Плана победы" Зеленского. Однако в Офисе президента отметили, что для обеспечения защиты редкоземельных металлов Украины от России, первоначально необходимы гарантии безопасности.



