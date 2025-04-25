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Главная Новости Мир США Американское оружие для Украины: Трамп сделал заявление, когда прекратятся поставки
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Американское оружие для Украины: Трамп сделал заявление, когда прекратятся поставки

Дональд Трамп может прекратить поставки оружия США в Украину после мирного соглашения с Россией.

сегодня, 08:37
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае подписания мирного соглашения между Украиной и Россией о вопросе поставок вооружения не стоит будет волноваться. По словам Трампа, соглашение между обеими странами, скорее всего, будет заключено.

Американское оружие для Украины: Трамп сделал заявление, когда прекратятся поставки

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии ответил на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Его спросили, если США решат выйти из переговоров, будет ли это значит, что Украина больше не будет получать ракеты Patriot и разведывательные данные от Соединенных Штатов.

"Посмотрим, что получится", — сказал Трамп убежденный, что соглашение между Украиной и РФ будет подписано.

Президент США добавил, что лучше этот вопрос задать через две недели. По словам Трампа, тогда уже может быть заключено соглашение, а о поставках оружия Украине не стоит беспокоиться.

"Если мы заключим соглашение, это будет прекрасно, нам не придется беспокоиться о том, что вы спрашивали. Вы можете задать этот вопрос через две недели, и мы увидим", – ответил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что не так с реакцией Трампа на удар по Киеву и призыв к Путину остановиться атаковать Украину. Президент США впервые за долгое время критически отреагировал на обстрел Украины и обратился к российскому диктатору.

Также "Комментарии" писали, что бывший советник Трампа Джон Болтон дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу встречи с американским президентом. По словам Болтона, Украина должна искать любую возможность, чтобы довести свою позицию до Трампа, а также других американских чиновников.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xf-m3Nd2HXE
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