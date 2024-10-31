Американское высокопоставленное должностное лицо раскрыло важные подробности о Лаврове

Джон Болтон, занимавший должность помощника государственного секретаря США в 1989-1993 годах, проходил специальные брифинги перед встречами с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Эта информация стала известна из рассекреченных документов, представленных в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретные файлы Белого дома".

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Болтон отметил, что считает взгляды Лаврова и Путина на политику схожими. Он упомянул о своей работе в администрации Джорджа Буша-старшего в 1991 году, когда впервые ехал в Москву на встречу с Лавровым. В брифинге о Лаврове, по словам Болтона, было отмечено, что "Лавров — не коммунист, а царист". По мнению Болтона, это же касается и Владимира Путина, и именно это определяет их подход к политике.

"В 1991 году я работал в Администрации Джорджа Буша-старшего и ехал в Москву на встречу с моим новым тогда коллегой. Его звали Сергей Лавров. Так вот, для меня делали брифинги по Лаврову, и в самой интересной части брифинга говорилось: мы считаем, что Лавров – не коммунист. Мы считаем, что он – царист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров в хамской манере отреагировал на желание Украины получить "томагавки". Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров прокомментировал информацию, что Украина хочет получить от США ракеты "Томагавк".

По его словам, требование президента Владимира Зеленского поставить ракеты Tomahawk якобы вызвало смущение в Вашингтоне. Он заявил, что якобы американские власти не разрешат себя втянуть в войну.

