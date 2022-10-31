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Аналогичны российским: США призывают ЕС ввести санкции еще против одной страны

Противостояние между США и Китаем обостряется

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Вашингтон активно обсуждает с европейскими союзниками введение против Китая экспортного контроля, применяемого против России в результате ее полномасштабного вторжения на территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Аналогичны российским: США призывают ЕС ввести санкции еще против одной страны

Флаг США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, тему начали активно подымать во время обсуждения следующего торгового форума высокого уровня, который состоится в начале декабря. У Байдена изучают возможность внедрения некоторых методов экспортного контроля против Китая.

В Евросоюзе пока скептически настроены на предложения США, потому как обстоятельства, за которые ввели санкции против России – это одно, а обстоятельства, за которые США просят ввести санкции против Китая – кардинально другое. Единственный компромисс может быть в вопросе введения санкций против тех товаров КНР, которые усиливают военный потенциал. 

"США не рассматривают возможность распространения российского экспортного контроля на Китай, и мы не поднимали этот вопрос с европейцами", — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Салони Шарма.

В этом месяце США уже ограничили продажу некоторым китайским компаниям микрочипов, которые, к примеру, используются для суперкомпьютерных вычислений и искусственного интеллекта.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 250-й день с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины россияне снова массированно атаковали нашу страну ракетами. Как ситуация может развиваться дальше? Готов ли мир более радикально помочь Украине в обуздании агрессора, который, судя по данным Американского Института изучения войны (ISW), готовится к долгой кампании и надеется удержать оккупированные территории? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-31/us-suggests-eu-consider-using-export-controls-to-target-china?leadSource=uverify%20wall
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