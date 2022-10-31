Аналогичны российским: США призывают ЕС ввести санкции еще против одной страны

Вашингтон активно обсуждает с европейскими союзниками введение против Китая экспортного контроля, применяемого против России в результате ее полномасштабного вторжения на территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Флаг США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, тему начали активно подымать во время обсуждения следующего торгового форума высокого уровня, который состоится в начале декабря. У Байдена изучают возможность внедрения некоторых методов экспортного контроля против Китая.

В Евросоюзе пока скептически настроены на предложения США, потому как обстоятельства, за которые ввели санкции против России – это одно, а обстоятельства, за которые США просят ввести санкции против Китая – кардинально другое. Единственный компромисс может быть в вопросе введения санкций против тех товаров КНР, которые усиливают военный потенциал.

"США не рассматривают возможность распространения российского экспортного контроля на Китай, и мы не поднимали этот вопрос с европейцами", — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Салони Шарма.

В этом месяце США уже ограничили продажу некоторым китайским компаниям микрочипов, которые, к примеру, используются для суперкомпьютерных вычислений и искусственного интеллекта.

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