Ангела Меркель разозлила Маска: миллиардер ответил в грубой форме

Илон Маск не останавливается от критики политиков и в этот раз под прицелом американского миллиардера оказался бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Маск перекурил ее имя и назвал немецкого лидера "Анджелой Меркин". Причиной столь резкой реакции стала публичная критика Меркель в адрес Маска и ее обеспокоенность победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Илон Маск критикует Ангелу Меркель. Фото из открытых источников

Бывший канцлер Германии в интервью немецкому "Der Spiegel" выразила обеспокоенность ростом влияния Илона Маска, особенно в контексте его космических амбиций. По ее словам, обладание 60% спутников на орбите в сочетании с политическими амбициями Маска является тревожным сигналом. Меркель заявила, что результаты выборов в США также тревожны для Европы, и для нее лучше бы победу одержала Камала Харрис.

Кроме того, Меркель вспомнила о своих встречах с Трампом, охарактеризовав его как манипулятивного политика, который всегда стремился к победе любой ценой. Другие лидеры мира ни в коем случае не должны подстраиваться под этот стиль, предупредила Меркель, пояснив, что "иначе вы ничего не добьетесь политически".

Такая откровенная критика явно не понравилась Маску, ответившему в своем характерном стиле, демонстрируя пренебрежение к Меркель.

"Кто это такая эта Анджела Меркин?", — написал Маск в своем сообщении в социальной сети X извратив фамилию Меркель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск не только в грубой форме критиковал Меркель, но и нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца, которого назвал "дураком".

Также "Комментарии" писали, что первая леди Бразилии выругалась на Илона Маска.