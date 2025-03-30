Аннексируют ли США Гренландию: Трамп дал категорический ответ

США готовы применить военную силу, чтобы аннексировать Гренландию, заявил президент Дональд Трамп.

США хотят захватить Гренландию. Фото из открытых источников

"Мы получим Гренландию. Да, 100%. Существует хорошая вероятность, что мы сможем сделать это без военной силы", – сказал Дональд Трамп.

В то же время, американский президент не исключил, что Штаты могут применить силу, чтобы получить Гренландию.

По словам Дональда Трампа, он не думает о том, какой сигнал США пошлют РФ и всему миру в случае аннексии острова.

"Меня это не волнует. Гренландия – это совершенно отдельная тема, очень другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила. Корабли из России, Китая и многих других мест плавают у берегов Гренландии. Мы не позволим, чтобы произошло то, что может повредить миру или Штатам", – сказал американский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выборы в Украине могут провести уже летом 2025 года, пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок. Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. В качестве вероятной даты прекращения огня The Economist называет Пасху 20 апреля.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе провести второй официальный телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, заявил президент США в интервью NBC News. Президент США поделился, что взбешен из-за призывов главы Кремля ввести временное внешнее управление в Украине. В этом контексте Трамп сообщил о планах снова пообщаться с Путиным на этой неделе.