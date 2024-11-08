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Антироссийские действия или прекращение войны за 24 часа: когда Трамп примет решение

Время до инаугурации Трампа будет непростым для Украины

сегодня, 15:17
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Ткачик Олеся

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что следующие три месяца до инаугурации Дональда Трампа могут быть непростыми для Украины, сказал он в эфире Радио НВ. При этом он сказал, чего нужно ждать Украине в это время.

Антироссийские действия или прекращение войны за 24 часа: когда Трамп примет решение

Дональд Трамп

"Три месяца — говорить, что они будут капитально тяжелыми, нет, но они будут морально неприятны для нас, потому что мы ожидаем изменения в Белом доме", — сказал эксперт.

Он напомнил, что инаугурация Трампа состоится 20 января, а затем пройдет еще некоторое время, пока новый президент назначит свою администрацию. Только после этого, добавил он, будет какое-то понимание, что ожидает Украину.

По мнению Ступака, Украине важно узнать, кто займет ключевые посты в администрации Трампа, в частности, должности госсекретаря, министра обороны, советника по нацбезопасности и директора ЦРУ. Именно от этих назначений будет зависеть, какой будет дальнейшая позиция США в отношении Украины.

"Или действительно, как Дональд Трамп говорил, мы через 24 часа все остановим, или наоборот, там будет открыта, откровенная антироссийская риторика. Есть сплетни, что Майк Помпео может вернуться на одну из этих должностей. Он занимает антироссийскую позицию и это действительно может быть в пользу Украины. Но вот эти три месяца будут действительно в определенном ожидании, не понимании, а что дальше", – отметил Ступак.

Кроме того, эксперт отметил, что еще неизвестно, успеет ли администрация Джо Байдена доставить Украине последний пакет военной помощи на 6 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда — из составов США, а 2 миллиарда — на вооружение, которое еще нуждается в производстве.

Что касается перспектив, изменит ли администрация Байдена свою политику перед уходом, эксперт оценил вероятность этого как 60 на 40. По словам Ступака, сохраняется больше шансов, что политика осторожности останется неизменной из-за опасений эскалации. Однако есть возможность в конце каденции США позволить Украине наносить. удары по РФ, используя дальнобойные ракеты "ATACMS".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , готов ли Путин изменить цели "СВО" после разговора с Байденом.




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Источник: https://www.youtube.com/live/OLdwavAtJsc
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