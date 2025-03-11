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Главная Новости Мир США Арестованный перед взлетом пилот, застрелился на глазах у полиции
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Арестованный перед взлетом пилот, застрелился на глазах у полиции

На глазах у полиции застрелился пилот, обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней.

сегодня, 15:10
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Автор:
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Slava Kot

Пилот американской авиакомпании JetBlue покончил с собой во время задержания полицией, когда его разыскивали по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней. Инцидент произошел после того, как он не явился к стражам порядка в определенный срок.

Арестованный перед взлетом пилот, застрелился на глазах у полиции

Джереми Гудорф. Фото: AP / Полиция штата Массачусетс

33-летний пилот JetBlue Джереми Гудорф был арестован 20 февраля в международном аэропорту Бостона перед выполнением рейса в Париж. В ходе стандартной проверки оказалось, что мужчина находится в розыске из-за обвинений в преступлениях против несовершеннолетних.

Согласно информации New York Post, стражи порядка сразу задержали Гудорфа, а после судебного заседания он вышел под залог в 10 тысяч долларов. Ему приказали сдать паспорт и обязали явиться в отделение полиции до 25 февраля.

Когда пилот не выполнил требование суда и не пришел в отделение в установленную дату, на его поиск направили полицию. 7 марта Гудорфа обнаружили на автостоянке возле железнодорожного вокзала. Однако когда офицеры приблизились к нему, он внезапно достал пистолет и выстрелил в себя. Несмотря на попытки оказать первую помощь, медики констатировали смерть на месте.

Ордер на арест Гудорфа был найден благодаря стандартным проверкам, проводимым перед международными рейсами. В США таможенная и пограничная служба сканирует базы данных на предмет разыскиваемых перед каждым перелетом. Обычно эта система помогает выявлять преступников, пытающихся скрыться из страны. Однако случаи арестов среди экипажа крайне редки, поскольку работники авикомпаний проходят усиленные проверки безопасности еще на этапе трудоустройства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте, когда у пилота произошло сердечное приступление во время полета.




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Источник: https://www.live5news.com/2025/02/21/jetblue-pilot-wanted-north-carolina-arrested-before-taking-off-boston-airport/
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