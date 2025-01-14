Армения подписала исторический договор с США: какова его цель

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Марьян Ощановский
Главы внешнеполитических ведомств Армении и США подписали хартию о стратегическом партнерстве.
Армения сближается с Западом. Фото из открытых источников
Как сообщают медиа, подписанию договора предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого страны приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.
Глава Госдепа рассказал, что США работают с Арменией по усилению усилий по защите суверенитета и суверенной территории.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поблагодарил США за усилия, поддерживающие целостность суверенной территории и независимость государства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия производит за три месяца столько вооружения, сколько НАТО производит в год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. "Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью". Россияне создали военную экономику", — подчеркнул он.
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