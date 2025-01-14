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Армения подписала исторический договор с США: какова его цель

Армения и США договорились о стратегическом партнерстве

сегодня, 21:52
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Марьян Ощановский

Главы внешнеполитических ведомств Армении и США подписали хартию о стратегическом партнерстве.

Армения подписала исторический договор с США: какова его цель

Армения сближается с Западом. Фото из открытых источников

Как сообщают медиа, подписанию договора предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого страны приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.

"Мы создаем комиссию стратегического партнерства, предусматривающую расширение сотрудничества в сферах экономики, безопасности и обороны, демократии, инклюзивности и межличностных отношений", – заявил Энтони Блинкен.

Глава Госдепа рассказал, что США работают с Арменией по усилению усилий по защите суверенитета и суверенной территории.

"На следующей неделе в Армению прибудет специальная пограничная группа из США для проведения совместных операций по охране границы", — сообщил он.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поблагодарил США за усилия, поддерживающие целостность суверенной территории и независимость государства.

"Армения остается преданной мирной повестке и тесно сотрудничает с США. Официальный Ереван готов работать с новой администрацией США", – заявил Арарат Мирзоян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия производит за три месяца столько вооружения, сколько НАТО производит в год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. "Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью". Россияне создали военную экономику", — подчеркнул он.



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Источник: https://www.azatutyun.am/a/hh-amn-razmavarakan-gortsynkeroutyan-pastatoughty/33275647.html
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