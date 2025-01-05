Армия Путина не дотянет до 2026-го: в США рассказали о проблеме в РФ

Силы обороны Украины уничтожили или повредили более 3000 танков России и около 9000 единиц бронетехники за прошлый год. В условиях сложной ситуации с техникой, враг на Кураховском направлении в последние недели значительно снизил использование бронетехники и начал применять преимущественно пехоту. Согласно оценкам, до 2026 года Россия не сможет справиться с такими огромными потерями в военной технике. Такую информацию приводит Институт изучения войны.

РФ экономит военную технику (фото из открытых источников)

Согласно данным ISW, за последние несколько недель враг значительно снизил использование бронетехники на наиболее активных участках фронта. По всей видимости, советские запасы техники значительно сократились, и Россия вынуждена экономить технику. Американские источники со ссылкой на украинские военные данные сообщают, что на Кураховском направлении российские войска активно применяют пехоту, тогда как бронетехника используется в основном для поддержки пехотных атак.

В частности, на восточном фронте российские войска все чаще используют электроскутеры, мотоциклы и вездеходы для компенсации потерь в технике. Аналитики Института изучения войны приводят несколько причин подобных изменений.

Во-первых, атаки бронетехникой на крупные города, как Курахово и Покровск, стали менее эффективными. Раньше технику использовали для движения через открытые поля и небольшие населенные пункты, что позволяло продвигаться эффективно. Сейчас ситуация поменялась.

Во-вторых, возникли трудности с переоснащением войск. Россия может использовать меньше бронетехники на направлениях Курахово и Покровска из-за сложностей с переоснащением передовых подразделений и формирований. Это также связано с тем, что российское командование не желает отводить войска для отдыха и восстановления, поскольку это может замедлить продвижение на важных участках фронта.

Согласно данным, в результате боевых действий за 2024 год было уничтожено или повреждено более 3000 танков и около 9000 единиц бронетехники РФ. Российские войска не могут быстро компенсировать столь большие потери. В конце декабря 2024 г. в России осталось лишь 47% довоенных резервов танков, 52% боевых машин пехоты и 45% бронетранспортеров.

Учитывая этот уровень потерь, маловероятно, что Россия сможет поддерживать столь высокий уровень потерь в технике до 2025 года, а тем более до 2026 года. Этот темп потерь почти в три раза превышает годовой темп потерь за первые два года войны, поэтому оценка по поводу того, что Россия сможет нести такие потери, больше не выглядит реальной, подчеркивают аналитики ISW.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин получил очередное поражение. Решение Украины о прекращении транзита российского газа нанесло значительный удар России. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, почему убыточный Газпром – это очередное поражение диктатора Путина. В Центре отметили, что с 1 января "Газпром" потерял половину поставок газа в Европу.

По предварительным оценкам, как отмечает Центр, теперь РФ будет терять около 5 млрд евро в год. Впрочем, речь идет не только о деньгах. 1 января 2025 г. завершился и полувековой период газовой зависимости Европы от России.