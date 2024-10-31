Арнольд Шварценеггер сделал выбор: кого поддерживает звезда "Терминатора" на США

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Черновалова Кристина
Американский актер и бывший политик Арнольд Шварценеггер сделал громкое заявление по поводу предстоящих в ноябре выборов в США. В социальной сети Threads звезда кино выразила недовольство как республиканцами, так и демократами. Несмотря на то, что сам долгое время был республиканцем, в этом году решил поддержать демократку Камалу Харрис.
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггер отметил, что у него вызвала возмущение позиция Республиканской партии, когда ее члены отказались признавать победу Джо Байдена на выборах в 2020 году. Он считает, что это противоречит американским принципам демократии. С другой стороны, актер подверг критике и демократов, обвиняя их в политике, которая, по его мнению, способствовала росту преступности в стране и ухудшению ситуации в городах.
Актер признался, что в этом году хотел бы не участвовать в выборах, однако осознает, что голосование – это его гражданский долг. Несмотря на критику обеих партий, он решил поддержать Камалу Харрис и Тима Вальца.
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