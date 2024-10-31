Арнольд Шварценеггер сделал выбор: кого поддерживает звезда "Терминатора" на США

Американский актер и бывший политик Арнольд Шварценеггер сделал громкое заявление по поводу предстоящих в ноябре выборов в США. В социальной сети Threads звезда кино выразила недовольство как республиканцами, так и демократами. Несмотря на то, что сам долгое время был республиканцем, в этом году решил поддержать демократку Камалу Харрис.

Арнольд Шварценеггер

Шварценеггер отметил, что у него вызвала возмущение позиция Республиканской партии, когда ее члены отказались признавать победу Джо Байдена на выборах в 2020 году. Он считает, что это противоречит американским принципам демократии. С другой стороны, актер подверг критике и демократов, обвиняя их в политике, которая, по его мнению, способствовала росту преступности в стране и ухудшению ситуации в городах.

"Я не стесняюсь делиться своими взглядами, но я ненавижу политику и не доверяю большинству политиков. Позвольте мне быть честным с вами: Мне сейчас не нравится ни одна из партий. Мои республиканцы забыли красоту свободного рынка, увеличили дефицит и отвергли результаты выборов. Демократы не лучше. справляются с дефицитом, и я волнуюсь, что их местная политика вредит нашим городам, увеличивая уровень преступности", – написал Шварценеггер.

Актер признался, что в этом году хотел бы не участвовать в выборах, однако осознает, что голосование – это его гражданский долг. Несмотря на критику обеих партий, он решил поддержать Камалу Харрис и Тима Вальца.

"Я хочу отключиться. Но не могу. Потому что отвергать результаты выборов – это так же не по-американски, как и отказываться от них. И я всегда был американцем до того, как стал республиканцем. Поэтому на этой неделе я голосую за Камалу Харрис и Тима Вальца", – добавил актер.