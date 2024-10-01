Атака Ирана на Израиль: Белый дом собрал экстренное заседание

В ответ на ракетную атаку Ирана на Израиль Байден собрал должностных лиц, отвечающих за нацбезопасность.

Байден проводит совещание. Фото из открытых источников

Президент США Джо Байден инициировал встречу команды чиновников по вопросам национальной безопасности из-за ракетной атаки Ирана на Израиль, сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс.

По словам Эмили Симонс, на встрече команда Джо Байдена обсудит реакцию США на эскалацию между Ираном и Израилем.

"Члены команды проанализировали состояние подготовки США, чтобы помочь Израилю защититься от нападения и защитить американский контингент", – отметила представительница Белого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля и The Jerusalem Post. ЦАХАЛ обратился к населению с призывом следовать указаниям командования тыла и немедленно укрыться в защищенных местах после объявления воздушной тревоги. Военные предупредили, что огонь со стороны Ирана может носить широкомасштабный характер, и что угроза остается серьезной.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах. "Я получил от Дональда Трампа очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", — заявил Владимир Зеленский.