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Атака Ирана на Израиль: Белый дом собрал экстренное заседание

США готовят ответ на обстрел Израиля

1 октября 2024, 21:23
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Марьян Ощановский

В ответ на ракетную атаку Ирана на Израиль Байден собрал должностных лиц, отвечающих за нацбезопасность.

Атака Ирана на Израиль: Белый дом собрал экстренное заседание

Байден проводит совещание. Фото из открытых источников

Президент США Джо Байден инициировал встречу команды чиновников по вопросам национальной безопасности из-за ракетной атаки Ирана на Израиль, сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс.

По словам Эмили Симонс, на встрече команда Джо Байдена обсудит реакцию США на эскалацию между Ираном и Израилем.

"Члены команды проанализировали состояние подготовки США, чтобы помочь Израилю защититься от нападения и защитить американский контингент", – отметила представительница Белого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля и The Jerusalem Post. ЦАХАЛ обратился к населению с призывом следовать указаниям командования тыла и немедленно укрыться в защищенных местах после объявления воздушной тревоги. Военные предупредили, что огонь со стороны Ирана может носить широкомасштабный характер, и что угроза остается серьезной.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах. "Я получил от Дональда Трампа очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", — заявил Владимир Зеленский.



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Источник: https://x.com/EmilieSimons46/status/1841154818078867634
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