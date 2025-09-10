Атака на союзника по НАТО: в США резко отреагировали о нападении России на Польшу

Рубрики
Кравцев Сергей
Конгрессмен, представляющий Республиканскую партию и являющийся членом комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны атаковали Польшу и призвал президента Дональда Трампа принять жесткие санкции против России и усилить военную поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Уилсон написал у себя в соцсети Х.
Конгрессмен США Джо Уилсон. Фото: из открытых источников
В ночь на среду Уилсон отреагировал на сообщения о вероятном вторжении российских ударных дронов в польское воздушное пространство. Политик акцентировал, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.
Конгрессмен призвал президента США Дональда Трампа ввести санкции, которые могли бы парализовать российскую военную машину, а также предоставить Украине современное вооружение для ударов по территории России... Он отметил, что Путин больше не ограничивается только войной в Украине, а теперь "испытывает решимость НАТО на собственной территории".
