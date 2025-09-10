logo

Атака на союзника по НАТО: в США резко отреагировали о нападении России на Польшу
commentss НОВОСТИ Все новости

Атака на союзника по НАТО: в США резко отреагировали о нападении России на Польшу

Конгрессмен США Джо Уилсон заявил о нападении России на Польшу, назвав произошедшее "актом войны"

10 сентября 2025, 07:02 comments1362
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Конгрессмен, представляющий Республиканскую партию и являющийся членом комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны атаковали Польшу и призвал президента Дональда Трампа принять жесткие санкции против России и усилить военную поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Уилсон написал у себя в соцсети Х.

Атака на союзника по НАТО: в США резко отреагировали о нападении России на Польшу

Конгрессмен США Джо Уилсон. Фото: из открытых источников

В ночь на среду Уилсон отреагировал на сообщения о вероятном вторжении российских ударных дронов в польское воздушное пространство. Политик акцентировал, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.

"Россия атакует союзника по НАТО Польшу иранскими дронами "Шахед" менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжающуюся неспровоцированную агрессию военного преступника Путина против свободных и трудолюбивых народов", – говорится в сообщении.

Конгрессмен призвал президента США Дональда Трампа ввести санкции, которые могли бы парализовать российскую военную машину, а также предоставить Украине современное вооружение для ударов по территории России... Он отметил, что Путин больше не ограничивается только войной в Украине, а теперь "испытывает решимость НАТО на собственной территории".

"Путин больше не довольствуется только поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и процветающие нации научат Россию, что такое границы", – отметил Джо Уилсон.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша подтвердила нападение РФ: что происходит.




Источник: https://x.com/RepJoeWilson/status/1965571179986510169
