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Авиабаза "Рамштайн" под угрозой: в Румынии заявили о планах Трампа

Среди причин такого решения может быть активизация торгов Бухареста с Вашингтоном

сегодня, 17:30
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Клименко Елена

Пентагон рассматривает возможность перенесения авиабазы "Рамштайн" с территории Германии в Румынию, на базу "Михай Когелничана". Об этом в эфире телеканала PS News сообщил глава Румынской торгово-промышленной палаты Михай Дарабан.

Авиабаза "Рамштайн" под угрозой: в Румынии заявили о планах Трампа

Фото: 24 Канал

По его словам, вопрос передислокации обсуждается в Вашингтоне и уже внесен в повестку дня. Он подчеркнул, что такое решение вполне реально.

Одной из причин, которые могут склонить США к такому шагу, чиновник назвал благоприятный для Штатов торговый баланс с Румынией — страна закупает у американской стороны больше, чем экспортирует.

В то же время, как отмечают в Defense Express, аэродром "Михай Когелничану" имеет выгодное географическое расположение — недалеко от Черного моря и всего в 100 км от украинской границы. Объект служит как военным, так и гражданской авиации. Воздушные силы США используют базу с 1999 года, а с 2014 года на постоянной основе продолжается миссия НАТО по воздушному патрулированию.

В 2022 году в рамках инициативы Atlantic Resolve на базе была размещена пехотная бригада армии США. Кроме того, с 2024 года активно продолжается расширение инфраструктуры, в частности, строительство новой взлетно-посадочной полосы для военных нужд. Общая стоимость проекта превышает 2 миллиарда евро.

Для сравнения: авиабаза "Рамштайн", расположенная на западе Германии, функционирует с начала 1950-х годов и является ключевым логистическим узлом американских ВВС в Европе. Она также является одной из немногих баз в регионе, где находится ядерное оружие стран НАТО.

Портал "Комментарии" писал, что в первые дни декабря над военным аэродромом Рамштайн были замечены незнакомые дроны, появившиеся и исчезнувшие в условиях сумерек. Сначала оставалось неизвестным, сколько их было и кто их пилотировал, но теперь Министерство внутренних дел Рейнланд-Пфальца выдвинуло версию, что это могли быть российские беспилотники. Об этом сообщает SWR.



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