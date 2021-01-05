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Главная Новости Мир США Автомобиль Трампа выставили на аукцион - сколько он стоит
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Автомобиль Трампа выставили на аукцион - сколько он стоит

Автомобиль Трампа проездил 11 тысяч километров

сегодня, 21:10
Автор:

Кириєнко Анна

Люксовый автомобиль модели Ferrari F430, который принадлежал президенту Америки Дональду Трампу, выставили на аукцион.

Автомобиль Трампа выставили на аукцион - сколько он стоит

Дональд Трамп выставил на аукцион свою машину - Ferrari F430. Фото: РБК

Его начальная цена составляет 400-500 тысяч долларов. Данные информацию предоставил сайт аукционного дома Mecum Auctions.

Машина имеет двигатель мощностью в 510 лошадиных сил. Он осуществляет 8500 оборотов в минуту. От технологий Формулы 1 машине досталось программное обеспечение F1 Superfast. Благодаря этому переключения передач занимает 60 миллисекунд.

Мягкий верх модели оснащен электроприводом и складывается за 20 секунд.

Интерьер авто включает обработку из углепластика и карбона, что придает ему традиционный агрессивный спортивный стиль.

Ferrari F430 достанется новому владельцу вместе со всеми копиями документов от первого и единственного владельца после поставки.

Машина 2007 года выпуска. Ее пробег составляет более 11 000 километров. Машина сохранилась в оригинальном виде и аккуратном состоянии.

Торги пройдут с седьмого по шестнадцатое января — за несколько дней до инаугурации Джо Байдена.

Напомним, что граждане Америки считают Дональда Трампа худшим президентом в истории США. По данным соцопросов телеканала Fox News, 42% американцев недовольны политикой 45-го главы государства. Восемь процентов среди опрошенных оценивают его правления "ниже среднего". Это абсолютный антирекорд, ведь по словам социолога Гарри Ентена, американцы никогда не давали таких низких оценок. Прошедшие президенты набирали не более двадцати процентов.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что согласно данным в электронной декларации, президент Украины Владимир Зеленский разбогател на 4,59 миллиона гривен.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/05/ferrari/
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