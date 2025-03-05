Банки США ослабили давление на рубль: что известно

Ряд ведущих инвестиционных банков начал предлагать производные инструменты для отыгрывания роста российского рубля, а инвесторы заинтересовались подзабытыми операциями с российскими облигациями, пишет издание Bloomberg.

Банки США возобновили торговлю рублями. Фото из открытых источников

Сообщается, что в последние недели Goldman Sachs и JPMorgan Chase предложили привязанные к рублю деривативы.

Отмечается, что доступ к рублевым инструментам американским и европейским инвесторам закрыт из-за санкций, но банки котируют беспоставные форвардные контракты, позволяющие сыграть на динамике рубля. Торговля возможна, поскольку в сделках не участвуют российские граждане и реальные активы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.

