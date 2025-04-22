Барак и Мишель Обама тронули гостей ресторана в Вашингтоне

Мишель и Барак Обама снова продемонстрировали свое единство, появившись вместе на романтическом свидании в одном из любимых ресторанов в Вашингтоне. Бывшие президентские супруги улыбались и тепло здоровались с гостями и работниками итальянского заведения Osteria Mozza, которое стало для них особым местом еще с момента открытия в 2024 году.

Барак и Мишель Обамы

Этот выход состоялся на фоне распространенных слухов о возможном кризисе в отношениях. Но улыбки Барака, классический образ Мишель и тёплая атмосфера вечера лишь подчеркнули: слухи остаются только слухами. Бывший президент даже пожал руку одному из работников ресторана, где цены на основные блюда варьируются от $34 до $175.

Видео по свиданию быстро разлетелось соцсетями. Гости ресторана, ставшие свидетелями нежного момента, не скрывали восторга: "О Боже мой!" — звучало в зале. Один из поклонников написал: "Теперь все, кто сомневался в их браке, могут успокоиться. Они всегда будут моим Президентом и Первой леди".

Мишель была в элегантном сером жакете и джинсах, а Барак — в стильной черной рубашке и куртке. Впервые с декабря прошлого года пара появилась вместе на публике — спустя почти пять месяцев.

До этого решение Мишель не посетить инаугурацию Дональда Трампа или похорон Джимми Картера вызвало новую волну спекуляций. Однако сама Мишель объяснила это личным выбором, не имеющим никакого отношения к их супружеской жизни.

В подкасте, записанном с Трейси Эллис Росс и братом Мишель — Крейгом Робинсоном, последний признался, что сначала не верил в серьезность их отношений: "Я думал, что это будет продолжаться месяц. Кто такой вообще тот Барак?

Впрочем, жизнь доказала противоположную. И хотя сама Мишель не скрывает, что брак – это "трудный, но правильный труд", 32 года вместе, любовь и поддержка доказывают: настоящая любовь выдерживает все.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Мишель Обама впервые отреагировала на слухи о разводе.



