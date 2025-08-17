Байден дал жесткий ответ на миллиардный иск Мелании Трамп

Рубрики
Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден жестко ответил на угрозы первой леди Мелании Трамп подать против него иск на один миллиард долларов после его комментариев о ее связях с Джеффри Эпштейном — осужденным педофилом, умершим в тюрьме в 2019 году.
Хантер Байден. Фото из открытых источников
Спор между первой леди и сыном экс-президента возник после того, как в недавнем интервью Байден заявил, что Мелания познакомилась с Дональдом Трампом благодаря Эпштейну. Эти слова сын Байдена сказал заметив, что ссылается на информацию журналистов.
В ответ на эти заявления юридическая команда Мелании Трамп направила Хантеру Байдену письмо с требованием отозвать "ложные, оскорбительные и клеветнические" заявления и публично извиниться. В противном случае ему грозит иск на сумму не менее одного миллиарда долларов. Адвокат Алехандро Брито в своем письме подчеркнул, что слова Байдена нанесли его клиентке "невероятного финансового и репутационного ущерба".
Хантер Байден резко отреагировал на подобные угрозы от адвокатов Мелании Трамп. В ответ на вопрос журналиста Channel 5, планирует ли он извиниться перед Меланией, Байден ответил несколькими словами.
Он также добавил, что не считает свои слова клеветой. Байден назвал команду Мелании "хулиганами", а сам иск попыткой психологического давления. По словам Хантера, "они думают, что миллиард долларов меня испугает". Также Байден считает, что таким образом семья Трампа пытается отвлечь общественность относительно причастности президента США к делам Эпштейна.
Пока нет проверенных доказательств того, что Эпштейн был причастен к знакомству Мелании и Дональда Трампа. Первая леди неоднократно заявляла, что встретила будущего мужчину на вечеринке модельного агентства в 1998 году.
Сам Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, умер в августе 2019 года в исправительном центре Нью-Йорка, ожидая суда. Министерство юстиции США сообщало о наличии более 200 страниц материалов, связанных с делом Эпштейна, но деталей о Мелании или Трампе в открытом доступе нет. Дональд Трамп обещал открыть все файлы, связанные с Эпштейном, если станет президентом США, однако в июле он отказался от этого указав, что там нет ничего интересного.
