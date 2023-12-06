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США близки к отказу от поддержки Украины: появилась реакция Байдена

Президент США назвал безумием возможный отказ от поддержки Украины

сегодня, 08:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден назвал абсолютной ошибкой перспективу возможного отказа от помощи Украине, которая противостоит российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

США близки к отказу от поддержки Украины: появилась реакция Байдена

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Отказ от поддержки Украины − это просто абсолютное безумие", – заявил глава Белого дома.


Президент США также отметил, что отказ от поддержки Украины противоречит интересам США, и пообещал, что его администрация добьется выделения средств для Украины.

В то же время министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ситуация с финансированием Украины действительно сложная.

"Мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить Украине это финансирование", – отметила министр.

Она добавила, что проблема состоит в том, что "у Украины просто заканчиваются деньги".

Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка Украины со стороны Запада в последнее время явно дает сбои. Внутри ЕС идут споры по выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Поляки, которые ранее очень помогали нам, теперь устраивают проблемы на границе. Не говоря уж о постоянных проблемах со стороны Венгрии, к которой теперь добавляются Словакия и Нидерланды, где на выборах победили правые силы. Как ситуация может развиваться дальше? Не выглядит ли так, что Запад готов "сдать" Украину, подталкивая к переговорам с РФ путем снижения поддержки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Умеров объяснил, почему Зеленский отменил свое выступление в Сенате США.




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