США близки к отказу от поддержки Украины: появилась реакция Байдена

Президент США Джо Байден назвал абсолютной ошибкой перспективу возможного отказа от помощи Украине, которая противостоит российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Отказ от поддержки Украины − это просто абсолютное безумие", – заявил глава Белого дома.

Президент США также отметил, что отказ от поддержки Украины противоречит интересам США, и пообещал, что его администрация добьется выделения средств для Украины.

В то же время министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ситуация с финансированием Украины действительно сложная.

"Мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить Украине это финансирование", – отметила министр.

Она добавила, что проблема состоит в том, что "у Украины просто заканчиваются деньги".

Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка Украины со стороны Запада в последнее время явно дает сбои. Внутри ЕС идут споры по выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Поляки, которые ранее очень помогали нам, теперь устраивают проблемы на границе. Не говоря уж о постоянных проблемах со стороны Венгрии, к которой теперь добавляются Словакия и Нидерланды, где на выборах победили правые силы. Как ситуация может развиваться дальше? Не выглядит ли так, что Запад готов "сдать" Украину, подталкивая к переговорам с РФ путем снижения поддержки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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