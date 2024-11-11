Байден хочет убедить Трампа: это касается Украины

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Slava Kot
Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у президента США Джо Байдена есть время до инаугурации Трампа, чтобы убедить его в продолжении поддержки Украины. По его словам, у Байдена будет для этого 70 дней.
Джейк Салливан. Фото из открытых источников
Джейк Салливан в интервью CBS News прокомментировал возможный отказ будущего президента США Дональда Трампа от помощи Украине.
Советник президента США по национальной безопасности не уточнил, существует ли какая-либо законодательная инициатива по финансированию Украины, однако указал на важность ресурсов для Киева.
По его словам, подход США неизменен и заключается в том, чтобы у Украины были наиболее выгодные позиции во время переговоров об окончании войны с РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о координаторе по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джоне Кирби, сделавшему заявление о "каждым долларе" для Украины. По его словам, Байден планирует потратить все ранее выделенные средства США на финансовую и военную поддержку Украины до прихода Трампа в Белый дом.
Также "Комментарии" писали, что Трамп озвучил свой главный приоритет в должности президента США.
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