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Байден хочет убедить Трампа: это касается Украины

Джо Байден попытается убедить Трампа, что США не должны уходить из Украины.

сегодня, 09:05
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Автор:
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Slava Kot

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у президента США Джо Байдена есть время до инаугурации Трампа, чтобы убедить его в продолжении поддержки Украины. По его словам, у Байдена будет для этого 70 дней.

Байден хочет убедить Трампа: это касается Украины

Джейк Салливан. Фото из открытых источников

Джейк Салливан в интервью CBS News прокомментировал возможный отказ будущего президента США Дональда Трампа от помощи Украине.

"И, конечно, у президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней довести до Конгресса и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны уходить из Украины, что уходить из Украины означает еще больше нестабильности в Европа", — сказал Салливан.

Советник президента США по национальной безопасности не уточнил, существует ли какая-либо законодательная инициатива по финансированию Украины, однако указал на важность ресурсов для Киева.

"Президент Байден будет доказывать, что нам нужны постоянные ресурсы для Украины по истечении его срока, потому что угроза для Украины будет оставаться независимо от того, что именно произойдет на поле боя или за столом переговоров", — пояснил Салливан.

По его словам, подход США неизменен и заключается в том, чтобы у Украины были наиболее выгодные позиции во время переговоров об окончании войны с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о координаторе по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джоне Кирби, сделавшему заявление о "каждым долларе" для Украины. По его словам, Байден планирует потратить все ранее выделенные средства США на финансовую и военную поддержку Украины до прихода Трампа в Белый дом.

Также "Комментарии" писали, что Трамп озвучил свой главный приоритет в должности президента США.



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