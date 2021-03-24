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Байден хочет запретить свободное ношение оружия

Глава государства Джо Байден также добавил, что Америка может "вновь запретить штурмовое оружие" в своей стране

сегодня, 04:14
Автор:

Ольга Чародий

Причиной инициативы стала трагедия в Колорадо. Как заявил Джо Байден, власти США будут добиваться запрета на оборот штурмового огнестрельного оружия в стране. Об этом пишет издание NBS News.

Байден хочет запретить свободное ношение оружия

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Мне не нужно больше ни минуты, чтобы сделать шаги, отвечающие здравому смыслу и способные спасти жизни в будущем. Я призываю своих коллег в Палате представителей и Сенате действовать", —  заявил Байден.

Глава овального кабинета также отметил, что  власти США "пока не знают точные мотивы 21-летнего Ахмада Алиссы, который открыл огонь в супермаркете", и, следовательно, "нужно воздержаться от догадок в данном вопросе и дождаться официальной информации". В США объявлен траур  по погибшим в результате стрельбы в Колорадо до 27 марта.

Напомним, в администрации нового президента США Джо Байдена рассказали о том, что ожидают тяжёлых дней в отношениях с Россией после того, как глава Белого дома назвал лидера Кремля Владимира Путина убийцей. По его словам, у США с Россией будут тяжелые дни в отношениях из-за того, что страны имеют диаметральную позицию по принципиальным вопросам. Советнику Байдена задали вопрос о том, не было ли ошибкой высказывание президента США, который назвал Владимира Путина убийцей. Салливан заявил, что Байден дал прямой ответ на прямой вопрос, как и делал это все 40 лет работы на государственной службе.

Он отметил, что точно также Байден продолжает работать и на посту президента. Советник главы Белого дома заявил, что по принципиальным вопросам у России и США существуют глубокие разногласия, а также есть ситуации, которые требуют вмешательства американцев. Одновременно он сказал, что администрация США может вести взаимодействие с Россией по интересующим ее вопросам, как это было, например, с продлением договора о сокращении стратегических вооружений. 



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Источник: NBS News
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