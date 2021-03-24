Байден хочет запретить свободное ношение оружия

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Ольга Чародий
Причиной инициативы стала трагедия в Колорадо. Как заявил Джо
Байден, власти США будут добиваться запрета на оборот штурмового огнестрельного
оружия в стране. Об этом пишет издание NBS News.
Джо Байден (фото из открытых источников)
Глава овального кабинета также отметил, что власти США "пока не знают точные мотивы 21-летнего Ахмада Алиссы, который открыл огонь в супермаркете", и, следовательно, "нужно воздержаться от догадок в данном вопросе и дождаться официальной информации". В США объявлен траур по погибшим в результате стрельбы в Колорадо до 27 марта.
Напомним, в администрации нового президента США Джо Байдена рассказали о том, что ожидают тяжёлых дней в отношениях с Россией после того, как глава Белого дома назвал лидера Кремля Владимира Путина убийцей. По его словам, у США с Россией будут тяжелые дни в отношениях из-за того, что страны имеют диаметральную позицию по принципиальным вопросам. Советнику Байдена задали вопрос о том, не было ли ошибкой высказывание президента США, который назвал Владимира Путина убийцей. Салливан заявил, что Байден дал прямой ответ на прямой вопрос, как и делал это все 40 лет работы на государственной службе.
Он отметил, что точно также Байден продолжает работать и на посту президента. Советник главы Белого дома заявил, что по принципиальным вопросам у России и США существуют глубокие разногласия, а также есть ситуации, которые требуют вмешательства американцев. Одновременно он сказал, что администрация США может вести взаимодействие с Россией по интересующим ее вопросам, как это было, например, с продлением договора о сокращении стратегических вооружений.
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