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Ткачик Олеся
В ходе полномасштабного вторжения России президент США Джо Байден определил три ключевые цели для своей страны. Он добился всех, однако среди них не было победы Украины, об этом в своей статье для Time отметил американский журналист Саймон Шустер.
Джо Байден
По его информации, приоритетами администрации Байдена стали сохранение Украины как суверенного и демократического государства, обеспечение единства союзников США и недопущение прямого столкновения между Россией и НАТО.
При этом Шустер подчеркнул, что формулировка "поддерживать Украину столько, сколько потребуется", которую использовал Белый дом, была намеренно расплывчатой. Эрик Грин, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, отвечавший за политику в отношении России, подтвердил, что администрация сознательно избегала обсуждения вопросов по конкретным территориальным целям.
Таким образом, США никогда не обещали помочь Украине вернуть все территории, оккупированные Россией, особенно захваченные в 2014 году. Причиной такого подхода, по словам Грина, было убеждение, что даже при значительной поддержке Запада Киев не сможет этого достичь.
Кроме того, Джо Байден стремился сохранить единство среди союзников и избежать эскалации конфликта между Россией и НАТО. По мнению журналиста, эти задачи были выполнены.
Однако, несмотря на этот успех, некоторые из ближайших советников Байдена остаются неудовлетворенными. Эрик Грин отметил, что Украина продолжает испытывать значительные страдания, а будущее войны остается неопределенным.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден загнал Украину в ловушку.
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