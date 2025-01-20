В ходе полномасштабного вторжения России президент США Джо Байден определил три ключевые цели для своей страны. Он добился всех, однако среди них не было победы Украины, об этом в своей статье для Time отметил американский журналист Саймон Шустер.

Джо Байден

По его информации, приоритетами администрации Байдена стали сохранение Украины как суверенного и демократического государства, обеспечение единства союзников США и недопущение прямого столкновения между Россией и НАТО.

При этом Шустер подчеркнул, что формулировка "поддерживать Украину столько, сколько потребуется", которую использовал Белый дом, была намеренно расплывчатой. Эрик Грин, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, отвечавший за политику в отношении России, подтвердил, что администрация сознательно избегала обсуждения вопросов по конкретным территориальным целям.

Таким образом, США никогда не обещали помочь Украине вернуть все территории, оккупированные Россией, особенно захваченные в 2014 году. Причиной такого подхода, по словам Грина, было убеждение, что даже при значительной поддержке Запада Киев не сможет этого достичь.

"Это не стало бы историей успеха. Более важной целью для Украины было выжить как суверенная, демократическая страна, свободная для интеграции с Западом", — подчеркнул Шустер.

Кроме того, Джо Байден стремился сохранить единство среди союзников и избежать эскалации конфликта между Россией и НАТО. По мнению журналиста, эти задачи были выполнены.

Однако, несмотря на этот успех, некоторые из ближайших советников Байдена остаются неудовлетворенными. Эрик Грин отметил, что Украина продолжает испытывать значительные страдания, а будущее войны остается неопределенным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден загнал Украину в ловушку.



