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Байден и Гаррис готовят звонки Трампу: что намерены ему сказать

Байден планирует пригласить Трампа в Белый дом

сегодня, 18:33
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Ткачик Олеся

Кандидатка на пост президента США Камала Гаррис, уступившая Дональду Трампу на выборах, готовится позвонить по телефону республиканцу, чтобы признать свое поражение. Подобный звонок планирует совершить и действующий президент Джо Байден. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. Известно, что Дональд Трамп получил 279 голосов избирателей, что дало ему победу.

Байден и Гаррис готовят звонки Трампу: что намерены ему сказать

Трамп и Гаррис

Один из помощников Гаррис отметил, что в среду, 6 ноября, демократ планирует позвонить Трампу, чтобы поздравить его с победой. В то же время, президент Байден также намерен связаться с республиканцем, сообщил анонимный представитель Белого дома. Кроме того, Байден готовится выступить с речью о результатах выборов.

По словам источника, Байден стремится продемонстрировать конструктивный подход, делая то, чего Трамп в свое время не совершил после победы Байдена в 2020 году. Он намерен поздравить Трампа и пригласить его в Белый дом, а также лично присутствовать на инаугурации нового президента, о чем уже сообщали в Белом доме.

В свою очередь, Трамп, выступая перед своими поклонниками в Палм-Бич, объявил себя 47-м президентом США и пообещал, что его правление станет "подлинно золотой эпохой" в истории страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп одержал победу на выборах, и это будет его последним президентским сроком. А значит, говорят эксперты, он не обременен электоральной зависимостью и будет чувствовать себя лидером, у которого не связаны руки. Плюс у него полный контроль над Сенатом и Палатой представителей. Полный пакет для быстрой и молниеносной политики.




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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/2024-election/live-blog/presidential-election-trump-harris-2024-live-updates-rcna178894#rcrd63785
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