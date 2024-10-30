Байден и Путин заключили «тайное соглашение» и придерживаются его: что в нем

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Ткачик Олеся
Украина не получила достаточного количества истребителей F-16 из-за возможных договоренностей между президентом США Джо Байденом и российским дикататором Владимиром Путиным, заявил в эфире 24 канала военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Путин, Зеленский и Байден
По мнению Свитана, Байден мог пообещать Путину создать мягкие условия на выборах, в частности ограничив военную поддержку Украины.
При этом эксперт подчеркнул, что в результате западные партнеры также не передали Украине F-16 в необходимом количестве.
По его словам, неизвестно, сколько именно самолетов имеет Украина. Показали лишь несколько, один из них потерпел крушение, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что поступившие в Украину F-16 ограничены в возможностях и в основном используются для противовоздушной обороны. Им не хватает современных радиолокационных систем обнаружения и ракет AMRAAM с большей дальностью. То есть фактически речь может идти о "музейных экспонатах".
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