Байден и Путин заключили «тайное соглашение» и придерживаются его: что в нем

Украина не получила достаточного количества истребителей F-16 из-за возможных договоренностей между президентом США Джо Байденом и российским дикататором Владимиром Путиным, заявил в эфире 24 канала военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Путин, Зеленский и Байден

По мнению Свитана, Байден мог пообещать Путину создать мягкие условия на выборах, в частности ограничив военную поддержку Украины.

"Скорее всего, Байден пообещал Путину, во-первых, создать лайтовые условия на выборах. Мы помним эти 60 млрд, которые мы не получили до путинских выборов. И сейчас Путин, скорее всего, пообещал Байдену не эскалировать ситуацию, серьезно не бить по престижу США, если он не передаст самолеты. Байден нам самолеты реально не передал", — отметил Свитан.

При этом эксперт подчеркнул, что в результате западные партнеры также не передали Украине F-16 в необходимом количестве.

По его словам, неизвестно, сколько именно самолетов имеет Украина. Показали лишь несколько, один из них потерпел крушение, добавил эксперт.

"Можно сказать, что Байден сдержал слово данное Путину. И что самолетов F-16 до завершения каденции Байдена мы не увидим – это не на следующей неделе. Конец его каденции – 20 января. Поэтому в ближайшие месяцы ни самолетов, ни передающих к ним ракет мы не увидим. Это все будет с февраля и дальше", – заявил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что поступившие в Украину F-16 ограничены в возможностях и в основном используются для противовоздушной обороны. Им не хватает современных радиолокационных систем обнаружения и ракет AMRAAM с большей дальностью. То есть фактически речь может идти о "музейных экспонатах".



