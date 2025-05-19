Байден мог знать о раке очень давно: вот факт, указывающий на это

В сети снова появилось видео с выступлением Джо Байдена в 2022 году, в котором он утверждает, что "имеет рак". Этот архивный фрагмент вызвал волну обсуждений среди конспирологов после того, как через три года стало известно о подлинном диагнозе бывшего президента.

Джо Байден

В 2022 году, тогда еще 79-летний Байден, выступая в Массачусетсе на тему экологического загрязнения, внезапно заявил: "Вот почему я – и так много других людей, с которыми я вырос – имеем рак". Эта фраза, сказанная в настоящем, сразу вызвала путаницу и догадки.

В 2022 году администрация Белого дома быстро отреагировала на заявление, объяснив, что Байден имел в виду удаленные до вступления в должность немеланомные раковые образования кожи. Однако после подтверждения в 2025 году диагноза метастатического рака простаты эта фраза приобрела новое значение.

Сейчас видео активно распространяется в социальных сетях, а критики утверждают, что это могло быть непреднамеренным признанием или даже признаком того, что информацию о болезни скрывали годами.

В своем выступлении 2022 года Байден рассказывал о своем детстве у нефтеперерабатывающих заводов в Делавере, когда неожиданно упомянул о "раке". После этого Республиканский национальный комитет мгновенно опубликовал твит: "Только ли Джо Байден объявил, что имеет рак?"

Тогда прессслужба Белого дома пыталась прояснить ситуацию, объясняя, что речь шла об удалении раковых образований на коже из-за влияния солнечных лучей. Пресссекретарь Эндрю Бейтс опубликовал твит со ссылкой на медицинские записи Байдена, настаивая на том, что комментарий вырван из контекста.

Впрочем, почему Байден использовал именно настоящее — "я имею рак" — так и не объяснили. Более того, с самого президента не было никаких официальных видеокомментариев на эту тему.

После того, как в воскресенье был подтвержден диагноз агрессивного рака простаты с метастазами в костях, дискуссии вспыхнули с новой силой. Врачи сообщили, что у Байдена показатель по шкале Глисона равен 9, что свидетельствует об одной из тяжелых форм заболевания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько осталось жить Байдену после получения страшного диагноза.



