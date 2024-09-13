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Байден может отказать Украине в праве бить американским оружием по РФ: причины

Байден может не решиться предоставить разрешение Украине, чтобы не усиливать Трампа перед выборами

сегодня, 15:51
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Ткачик Олеся

Сегодня, 13 сентября, в Вашингтоне состоятся переговоры между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На встрече предполагается обсудить возможность предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по военным объектам на территории России. Как сообщил в эфире Freedom кандидат политических наук и международный эксперт Станислав Желиховский эти переговоры являются продолжением дискуссий, которые начались на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Он отметил, что лидеры США и Великобритании обсудят широкий спектр глобальных вопросов, в частности, поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Особое внимание может быть уделено возможности предоставления разрешения украинским силам наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Байден может отказать Украине в праве бить американским оружием по РФ: причины

Джо Байден

Желиховский подчеркнул, что такое разрешение крайне важно для Украины на текущем этапе войны. Он отметил, что без разрешения на удары по военным объектам в России, Украине будет трудно изменить ход войны в свою пользу, ведь российская сторона продолжает систематические атаки по гражданской инфраструктуре вглубь территории Украины.

Эксперт подчеркнул, что Украина не планирует наносить удары по гражданским объектам в РФ и соблюдает международное право и правила ведения войны. Он напомнил, что украинская делегация недавно передала американским партнерам список потенциальных военных целей на территории России.

Желиховский также считает, что решение о предоставлении разрешения на удары по российской территории может являться стимулом для партнеров, особенно ввиду того, что Россия активно закупает вооружение, в том числе из Ирана.

Однако, по мнению эксперта, решение о разрешении может быть отложено с учетом политической ситуации в США, в том числе президентских выборов. Он отметил, что администрация Байдена может учитывать позицию внутренних оппонентов, чтобы не допустить победы Дональда Трампа, чья внешняя политика может привести к негативным изменениям.

Желиховский также подчеркнул, что существуют разные аспекты, из-за которых Украина может не получить разрешение на удары по России прямо сейчас. В то же время он выразил уверенность, что США и Великобритания могут найти общее решение по этому вопросу, ведь Британия уже склоняется к предоставлению такого разрешения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению Зеленского, Украина не сможет победить в войне без помощи США.




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Источник: https://uatv.ua/uk/chy-otrymaye-ukrayina-dozvil-na-udary-po-rf-pislya-zustrichi-bajdena-i-starmera-dumka-zhelihovskogo/
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