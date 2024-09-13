Байден может отказать Украине в праве бить американским оружием по РФ: причины

Сегодня, 13 сентября, в Вашингтоне состоятся переговоры между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На встрече предполагается обсудить возможность предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по военным объектам на территории России. Как сообщил в эфире Freedom кандидат политических наук и международный эксперт Станислав Желиховский эти переговоры являются продолжением дискуссий, которые начались на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Он отметил, что лидеры США и Великобритании обсудят широкий спектр глобальных вопросов, в частности, поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Особое внимание может быть уделено возможности предоставления разрешения украинским силам наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Джо Байден

Желиховский подчеркнул, что такое разрешение крайне важно для Украины на текущем этапе войны. Он отметил, что без разрешения на удары по военным объектам в России, Украине будет трудно изменить ход войны в свою пользу, ведь российская сторона продолжает систематические атаки по гражданской инфраструктуре вглубь территории Украины.

Эксперт подчеркнул, что Украина не планирует наносить удары по гражданским объектам в РФ и соблюдает международное право и правила ведения войны. Он напомнил, что украинская делегация недавно передала американским партнерам список потенциальных военных целей на территории России.

Желиховский также считает, что решение о предоставлении разрешения на удары по российской территории может являться стимулом для партнеров, особенно ввиду того, что Россия активно закупает вооружение, в том числе из Ирана.

Однако, по мнению эксперта, решение о разрешении может быть отложено с учетом политической ситуации в США, в том числе президентских выборов. Он отметил, что администрация Байдена может учитывать позицию внутренних оппонентов, чтобы не допустить победы Дональда Трампа, чья внешняя политика может привести к негативным изменениям.

Желиховский также подчеркнул, что существуют разные аспекты, из-за которых Украина может не получить разрешение на удары по России прямо сейчас. В то же время он выразил уверенность, что США и Великобритания могут найти общее решение по этому вопросу, ведь Британия уже склоняется к предоставлению такого разрешения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению Зеленского, Украина не сможет победить в войне без помощи США.



