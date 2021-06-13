Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

Государственный глава США нарушил королевский протокол во время саммита "Большой семерки", который гласит, что последними на мероприятие должны прибыть члены королевской семьи. Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на Daily Mail.

Джо Байден - фото из открытых источников

Президент Штатов вместе с супругой Джилл прибыл на пять минут позже королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Чарльзом и Камиллой.

Согласно протоколу все гости должны быть на каком-либо официальном мероприятии до прибытия семьи королевы. Несмотря на опоздание Джо Байдена, английская королева не продемонстрировала недовольства и приветливо общалась с гостями.

Напомним, что Европа внимательно следит за программой саммита представителей "Большой семерки". 12 июня состоялся один из самых долгожданных диалогов — между президентом Штатов Джозефом Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Основной темой беседы стало строительство и вероятный запуск скандально известного российского газопровода. Тема "Северного потока-2" является одной из самых острых для Украины, поэтому отечественные политики очень ждали исхода разговора политических лидеров.

По словам Меркель, она надеется, что дальнейшие решения Америки насчет "Северного потока-2" продемонстрируют, что ситуация развивается в правильном направлении. При этом Украина, считает канцлер, не должна потерять роль партнера насчет транзита газа в Европу.

Интересно, что, по словам Меркель, совсем скоро они с Байденом могут провести полноценную, весьма продолжительную личную встречу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!