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Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

Согласно протоколу все гости должны быть на каком-либо официальном мероприятии до прибытия семьи королевы

сегодня, 09:17
Автор:

Елизавета Черных

Государственный глава США нарушил королевский протокол во время саммита "Большой семерки", который гласит, что последними на мероприятие должны прибыть члены королевской семьи. Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на Daily Mail.

Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

Джо Байден - фото из открытых источников

Президент Штатов вместе с супругой Джилл прибыл на пять минут позже королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Чарльзом и Камиллой.

Согласно протоколу все гости должны быть на каком-либо официальном мероприятии до прибытия семьи королевы. Несмотря на опоздание Джо Байдена, английская королева не продемонстрировала недовольства и приветливо общалась с гостями.

Напомним, что Европа внимательно следит за программой саммита представителей "Большой семерки". 12 июня состоялся один из самых долгожданных диалогов — между президентом Штатов Джозефом Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель. 

Основной темой беседы стало строительство и вероятный запуск скандально известного российского газопровода. Тема "Северного потока-2" является одной из самых острых для Украины, поэтому отечественные политики очень ждали исхода разговора политических лидеров.

По словам Меркель, она надеется, что дальнейшие решения Америки насчет "Северного потока-2" продемонстрируют,  что ситуация развивается в правильном направлении. При этом Украина, считает канцлер, не должна потерять роль партнера насчет транзита газа в Европу.

Интересно, что, по словам Меркель, совсем скоро они с Байденом могут провести полноценную, весьма продолжительную личную встречу.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/bayden-narushil-korolevskiy-protokol-sammite-1623563210.html
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