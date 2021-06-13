Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

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Елизавета Черных
Государственный глава США нарушил королевский протокол во время саммита "Большой семерки", который гласит, что последними на мероприятие должны прибыть члены королевской семьи. Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на Daily Mail.
Джо Байден - фото из открытых источников
Президент Штатов вместе с супругой Джилл прибыл на пять минут позже королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Чарльзом и Камиллой.
Согласно протоколу все гости должны быть на каком-либо официальном мероприятии до прибытия семьи королевы. Несмотря на опоздание Джо Байдена, английская королева не продемонстрировала недовольства и приветливо общалась с гостями.
Напомним, что Европа внимательно следит за программой саммита представителей "Большой семерки". 12 июня состоялся один из самых долгожданных диалогов — между президентом Штатов Джозефом Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Основной темой беседы стало строительство и вероятный запуск скандально известного российского газопровода. Тема "Северного потока-2" является одной из самых острых для Украины, поэтому отечественные политики очень ждали исхода разговора политических лидеров.
По словам Меркель, она надеется, что дальнейшие решения Америки насчет "Северного потока-2" продемонстрируют, что ситуация развивается в правильном направлении. При этом Украина, считает канцлер, не должна потерять роль партнера насчет транзита газа в Европу.
Интересно, что, по словам Меркель, совсем скоро они с Байденом могут провести полноценную, весьма продолжительную личную встречу.
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