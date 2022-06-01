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Байден назвал главную ошибку Путина, объяснив, что ждет его армию в Украине

Вашингтон продолжит поставлять Украине современное вооружение

сегодня, 10:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент РФ Владимир Путин очень сильно просчитался, когда решил пойти войной на Украину. Он не ожидал такого объединённого ответа Запада. Если же Путин до сих пор верит, что давление российской армии сделает свое дело коллективный Запада распадется, то он глубоко заблуждается и это еще одна фатальная ошибка Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье Джо Байдена в "The New York Times".

Байден назвал главную ошибку Путина, объяснив, что ждет его армию в Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден подчеркнул, США и дальше будут поддерживать Украину, потому что знают, какую цену имеет свобода. Также Байден вновь заявил, что России придется заплатить высокую цену за ошибку Путина. Если же этого не произойдет, то тогда варварство России станет примером для подражания для других диктаторских режимов. В итоге, существование множества мировых демократий окажутся под угрозой.

Высказался Джо Байден и относительно того, почему переговорный процесс между Украиной и Россией о прекращении войны остановлен. По словам президента США, так произошло, потому что России не нужны переговоры, она все время продолжает наступать, пытаясь оккупировать новые территории.

Понимая тот факт, что Россия не собирается останавливаться, США вместе с союзниками продолжат усиливать санкции против Москвы. Помимо этого, в Украину прибудет новый пакет вооружения: 

противотанковые ракеты Javelin;

зенитные ракеты Stinger;

мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы;

радары;

беспилотные летательные аппараты;

вертолеты Ми-17;

боеприпасы.                                                         

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Источник: https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html
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