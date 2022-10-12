Байден назвал главный просчет Путина в войне против Украины

Президент России Владимир Путин не рассчитал перспективы полномасштабного вторжения в Украину и теперь сильно просчитался. И все это несмотря на то, что российский лидер есть "рациональным игроком". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN", "The Guardian" сделал президент США Джо Байден.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Президент США отметил, сам Путин было практически уверен в том, что ему не составит большого труда и усилий взять Киев, который он считал домом матушки-России, где, по логики хозяина Кремля, должны были его встречать с распростертыми объятиями.

"Я думаю... он думал, что его примут с распростертыми объятиями, что это дом матушки-России в Киеве, и что здесь его примут, и я думаю, что он просто полностью просчитался...", — заявил Байден.

Он добавил, в этом российский президент сильно просчитался, потому что в реальности все получилось совсем иначе.

"Я думаю, что он (Ред – Путин) рациональный игрок, который сильно просчитался", – заявил Джо Байден.

В то же время президент США назвал иррациональным шагом желание Путина объединить все русскоговорящих, а именно таким лидером Путин и собирался стать.

Стоит отметить, в одном из своих недавних заявлений Джо Байден предупредил, что из-за ядерных угроз России мир еще ближе приблизился к Армагедону. Эксперты специально для нашего издания разобрали такое предупреждение главы Белого дома.

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