Байден назвал главный просчет Путина в войне против Украины

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Кравцев Сергей
Президент России Владимир Путин не рассчитал перспективы полномасштабного вторжения в Украину и теперь сильно просчитался. И все это несмотря на то, что российский лидер есть "рациональным игроком". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN", "The Guardian" сделал президент США Джо Байден.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Президент США отметил, сам Путин было практически уверен в том, что ему не составит большого труда и усилий взять Киев, который он считал домом матушки-России, где, по логики хозяина Кремля, должны были его встречать с распростертыми объятиями.
Он добавил, в этом российский президент сильно просчитался, потому что в реальности все получилось совсем иначе.
В то же время президент США назвал иррациональным шагом желание Путина объединить все русскоговорящих, а именно таким лидером Путин и собирался стать.
Стоит отметить, в одном из своих недавних заявлений Джо Байден предупредил, что из-за ядерных угроз России мир еще ближе приблизился к Армагедону. Эксперты специально для нашего издания разобрали такое предупреждение главы Белого дома.
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