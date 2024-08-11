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Байден назвал новую причину, почему снялся с выборов в США

Байден убежден, что проигрыш Трампа на президентских выборах - не единственная существовавшая угроза.

сегодня, 20:40
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Автор:
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Лиля Воробьева

Американский президент Джо Байден снялся с избирательной гонки, чтобы не портить электоральные рейтинги своим однопартийцам, баллотирующимся в Конгресс. Известно, что эти выборы пройдут одновременно с президентскими. Такое заявление он сделал в интервью каналу CBS .

Байден назвал новую причину, почему снялся с выборов в США

Джо Байден (фото из открытых источников)

Байден рассказал, что принял свое решение в конце июля, через несколько недель после проигравших им дебатов с Трампом.

"Опросы, которые мы проводили, показали, что это была гонка ноздря в ноздрю. Но случившееся состоит в том, что многие мои коллег-демократы в Палате представителей и Сенате думали, что я причиню им вред во время гонки. И я был озабочен, если я останусь в гонке, это будет тема [затмящая избирательную кампанию в Конгресс]], – заявил он.

А еще Байден признался, что считал себя "переходным президентом", когда впервые шел на выборы в США в 2020 году.

"Я даже не могу сказать, сколько мне лет; мне трудно это произнести вслух. Поэтому – хотя это большая честь быть президентом – я считаю, что имею обязательство перед страной сделать то, что самое важное, что вы можете сделать, а именно : мы должны, мы должны, мы должны победить Трампа", – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден впервые после знатия по избирательной гонке сделал новое заявление о Трампе. Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, является реальной угрозой безопасности Америки. Такое заявление сделал президент Джо Байден в интервью CBS News.

Во время беседы Байден отметил, что если Трамп одержит победу на президентских выборах 2024 года, это потребует пристального внимания к происходящим событиям.
 



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/president-biden-speaks-on-stakes-of-2024-election-protecting-democracy-and-his-place-in-history/
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