Президент США Джо Байден заявил, что важнейшая задача, стоящая перед ним, — не допустить победу Дональда Трампа.

Байден надеется на поражение Трампа. Фото из открытых источников

"Я даже не могу сказать, сколько мне лет. Мне трудно это произнести. Хотя для меня – большая честь быть президентом. Я считаю, что имею важнейшее обязательство перед страной. Мы должны победить Трампа", – заявил Джо Байден.

Как известно, Джо Байден вышел из президентской гонки в конце прошлого месяца. На президента начали давить члены его партии из-за неудачного выступления на дебатах против Трампа в конце июня, что привело к росту беспокойства по поводу его возраста, ментального состояния и способности победить на выборах. Байден поддержал вице-президент Камалу Гаррис, которая сейчас является кандидатом в президенты от Демократической партии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики подтянули резервы на Курском направлении, а потому ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться вглубь российской территории. Однако украинская армия сможет нанести россиянам ощутимые потери, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, потери россиян будут связаны с тем, что враг будет выполнять не боевые, а политические задачи как украинская армия летом 2023 года. "Россияне будут бросать все новые и новые силы на вытеснение украинцев из Курщины. А мы, в свою очередь, будем изматывать их в мобильной войне, к которой россияне никогда не были способны", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время все больше разговоров о необходимости проведения мирных переговоров и окончании войны, однако ни у Украины, ни на Западе нет более-менее четкого видения окончания войны, считает политолог Олег Лесной. По мнению политолога, инфантилизм стал распространенным явлением в мире, а эмоции возобладали над прагматикой. "Создается впечатление, что мир сошел с ума и нигде нет запроса на серьезные разговоры. С людьми общаются как с детьми, озвучивая им то, что они хотят слышать. С обществом нужно общаться как со взрослыми, чтобы подготовить его к взрослым вызовам", — добавил он.

