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Байден не успеет отправить помощь Украине: что будет миллиардами долларов

Тревожная информация о помощи от США

сегодня, 20:50
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Лиля Воробьева

 Джозеф Байден, который вскоре завершит свою каденцию на посту президента США, может не успеть потратить все средства, выделенные на помощь Украине. Как отмечается, для реализации запланированных финансовых программ не хватает времени. Между тем Дональд Трамп уже начал передачу власти, и именно его администрация будет определять судьбу этих средств.

Байден не успеет отправить помощь Украине: что будет миллиардами долларов

Джо Байден (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова американских чиновников. В статье указывается, что в распоряжении администрации Байдена все еще остается более 6,5 миллиардов долларов так называемых "полномочий на сокращение". Эти средства позволяют Министерству обороны США передавать Украине оружие и технику из собственных резервов.

Ранее Пентагон сообщал, что планирует передавать партии военной техники еженедельно для максимального использования выделенных на эти цели средств. Однако теперь появились сомнения относительно завершения всех запланированных передач до конца срока Байдена.

Как отмечает издание, еще две недели назад Белый дом уверял, что полностью выполнит свои финансовые обязательства перед Украиной до конца президентского срока. Однако сейчас администрация изменила акценты, в частности, начала обсуждать вопрос мобилизации рабочей силы в Украине, в том числе снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

 Напомним, что "Комментарии" писали о финальном аккорде Байдена . Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной поддержки Украины. включить эту финансовую помощь в пакет решений во избежание приостановки финансирования следующей президентской администрацией. Из общей суммы 24 миллиарда долларов, 8 миллиардов предусмотрено для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине.



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Источник: https://www.wsj.com/politics/national-security/biden-to-leave-trump-with-billions-for-ukraine-weapons-0594bf32
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