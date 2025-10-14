Байден неожиданно похвалил Трампа: поразительное заявление экс-президента США

Бывший президент США Джо Байден неожиданно поблагодарил действующего американского лидера Дональда Трампа за вклад в прекращение вооруженного конфликта в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Фото: из открытых источников

Об этом Байден сообщил в сообщении на платформе Х, выразив облегчение от того, что последние 20 заложников, переживших настоящий ад, наконец-то смогли вернуться в свои семьи. Он также отметил, что для гражданского населения Газы это шанс начать восстанавливать свою жизнь после продолжительных страданий.

По словам Байдена, путь к мирному соглашению был очень сложным. Он отметил, что его команда на протяжении всего времени активно работала над освобождением заложников, оказанием гуманитарной помощи гражданским и усилиями по остановке боевых действий.

Байден выразил надежду, что нынешнее прекращение огня станет основой для продолжительного мира на Ближнем Востоке — как для израильтян, так и для палестинцев, с обеспечением справедливости, безопасности и уважения к достоинству человека с обеих сторон.

Напомним, 13 октября в Шарм-эль-Шейхе состоялся саммит с участием лидеров США, Египта, Катара и Турции, в ходе которого была достигнута договоренность о прекращении боевых действий. Представителей Израиля и ХАМАСа на церемонии не было.

Комментируя договоренность, Трамп заявил, что ее реализация — ответ всем, кто считал мир невозможным. Также он сообщил, что следующим шагом станет прекращение войны в Украине, а затем налаживание отношений с Ираном. В то же время Трамп подчеркнул, что сначала мир должен справиться с агрессией со стороны России.

