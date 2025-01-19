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Марьян Ощановский
Президент США Джо Байден не собирался помогать Украине вернуть все утраченные территории, заявил журналист Time Саймон Шустер.
Байден не стремился к победе Украины. Фото из открытых источников
Он утверждает, что победа Украины никогда не была целью Байдена.
Как пишет журналист, по мнению Белого дома, победа выходила за рамки возможностей Украины, даже если бы ВСУ получили более значительную поддержку Запада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.
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