Президент США Джо Байден не собирался помогать Украине вернуть все утраченные территории, заявил журналист Time Саймон Шустер.

Байден не стремился к победе Украины. Фото из открытых источников

Он утверждает, что победа Украины никогда не была целью Байдена.

"США не обещали помочь Украине вернуть все территории, занятые Россией. Байден не обещал, что Украина вернет больше своей территории или даже переживет эту войну", – пишет Саймон Шустер.

Как пишет журналист, по мнению Белого дома, победа выходила за рамки возможностей Украины, даже если бы ВСУ получили более значительную поддержку Запада.

"Это в конечном счете не стало бы историей успеха. Более важной целью было выживание Украины как суверенной, демократической страны, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом. Еще две цели, которых достиг Байден в Украине — сохранил единство Запада и не допустил прямую войну с Россией. Байден ясно дал понять, что защита Украины от России не равнозначна поражению России. Поэтому неудивительно, что эта цель все еще остается далекой для Зеленского", – говорится в публикации журналиста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.