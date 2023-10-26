Байден обратился к новому спикеру Палаты представителей по поддержке Украины: что тот ответил

Президент США Джо Байден поздравил представителя Республиканской партии Майка Джонсона с избранием на пост спикера Палаты представителей. Глава Белого дома призвал его как можно скорее включаться в работу и поддержать важные законопроекты по выделению дополнительного финансирования, где, в первую очередь, речь идет о поддержке Украины в войне против РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Байдена, которое уже появилось на сайте Белого дома.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Джо Байден подчеркнул, что он как ранее, так и сейчас говорит о том, что открыт для сотрудничества и коммуникации со спикером от любой политической силы.

Президент назвал "историческим" пакет дополнительного финансирования, которое подготовила его администрация для поддержки украинского и израильского народов, а также для укрепления безопасности и границ США. Этот пакет, уточнил глава Белого дома, он подготовил, пока шли дискуссии о том, кто же будет новым спикером Палаты представителей и теперь, когда кадровый вопрос решен, президент США призывает действовать сообща и как можно скорее.

Байден добавил, что те приоритеты, которые считают важными как демократы, так и республиканцы заложены в его законопроекте.

В свою очередь новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уже заявил, что помощь Украине будет согласована только "при определенных условиях".

"Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. И мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно", – заявил Майк Джонсон.

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