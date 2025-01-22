Байден оставил Трампу прощальное письмо: новый президент США раскрыл его детали

Письмо подписано Джо Байденом и датировано 20 января 2025 года. Он адресован "уважаемому президенту Трампа".

"Оставляя этот священный пост, я желаю вам и вашей семье всего лучшего в следующие четыре года. Американский народ – и люди во всем мире – полагаются на этот дом как на опору в неизбежных бурях истории, и я молюсь, чтобы последующие годы стали временем процветания , миру и благодати для нашей нации. любимую страну с момента ее основания", – говорится в письме.

Написание писем своим преемникам является давней президентской традицией в США, начатой еще в 1989 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая самая большая ошибка Байдена помешала Украине выиграть войну. Американский политолог и аналитик Роберт Кейган высказал свое мнение по поводу наибольшей ошибки администрации 46-го президента США Джо Байдена, которая, по его мнению, помешала Украине одержать победу в войне до 2025 года.