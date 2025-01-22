Байден оставил Трампу прощальное письмо: новый президент США раскрыл его детали

Письмо подписано Джо Байденом и датировано 20 января 2025 года. Он адресован "уважаемому президенту Трампа".
"Оставляя этот священный пост, я желаю вам и вашей семье всего лучшего в следующие четыре года. Американский народ – и люди во всем мире – полагаются на этот дом как на опору в неизбежных бурях истории, и я молюсь, чтобы последующие годы стали временем процветания , миру и благодати для нашей нации. любимую страну с момента ее основания", – говорится в письме.
Написание писем своим преемникам является давней президентской традицией в США, начатой еще в 1989 году.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая самая большая ошибка Байдена помешала Украине выиграть войну. Американский политолог и аналитик Роберт Кейган высказал свое мнение по поводу наибольшей ошибки администрации 46-го президента США Джо Байдена, которая, по его мнению, помешала Украине одержать победу в войне до 2025 года.
"Самая большая ошибка? Я думаю, что вместо того, чтобы осознать, что мы не можем позволить Украине проиграть войну и обеспечить ее всем необходимым так быстро, как это было возможно — технологически и в плане количества оружия, администрация Байдена медлила с действиями, задерживала предоставление определенных видов помощи", — заявил Кейган в интервью CNN.
По его мнению, администрация Байдена была чрезмерно озабочена возможными действиями российского диктатора Владимира Путина, что привело к осторожной стратегии в оказании поддержки Украине.