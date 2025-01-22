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Байден оставил Трампу прощальное письмо: новый президент США раскрыл его детали

Письмо от Байдена попало в руки американских журналистов

сегодня, 22:30
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп показал журналистам текст прощального письма, которое оставил ему предшественник, Джо Байден, в Овальном кабинете. Об этом сообщает Fox News.

Байден оставил Трампу прощальное письмо: новый президент США раскрыл его детали

Джо Байден (фото из открытых источников)

Письмо подписано Джо Байденом и датировано 20 января 2025 года. Он адресован "уважаемому президенту Трампа".

"Оставляя этот священный пост, я желаю вам и вашей семье всего лучшего в следующие четыре года. Американский народ – и люди во всем мире – полагаются на этот дом как на опору в неизбежных бурях истории, и я молюсь, чтобы последующие годы стали временем процветания , миру и благодати для нашей нации. любимую страну с момента ее основания", – говорится в письме.

Написание писем своим преемникам является давней президентской традицией в США, начатой еще в 1989 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая самая большая ошибка Байдена помешала Украине выиграть войну. Американский политолог и аналитик Роберт Кейган высказал свое мнение по поводу наибольшей ошибки администрации 46-го президента США Джо Байдена, которая, по его мнению, помешала Украине одержать победу в войне до 2025 года.

"Самая большая ошибка? Я думаю, что вместо того, чтобы осознать, что мы не можем позволить Украине проиграть войну и обеспечить ее всем необходимым так быстро, как это было возможно — технологически и в плане количества оружия, администрация Байдена медлила с действиями, задерживала предоставление определенных видов помощи", — заявил Кейган в интервью CNN.

По его мнению, администрация Байдена была чрезмерно озабочена возможными действиями российского диктатора Владимира Путина, что привело к осторожной стратегии в оказании поддержки Украине.



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Источник: https://www.foxnews.com/politics/bidens-letter-trump-revealed-may-god-bless-you-guide-you?fbclid=IwY2xjawH-D0xleHRuA2FlbQIxMAABHYZCKXaEAaOBOX9Mdl2oPE21FLb5nRmrEXjBstGKNZt7IVjmSBD560_3mQ_aem_cYtz1F3KT_zyHcE5mE1a2Q
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