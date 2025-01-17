Байден откровенно рассказал, кого боится больше, чем Путина: реакция Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC признался, что во время визита в Киев в 2023 году боялся покушения. Впрочем, как оказалось, он был напуган не угрозой России и ее президента Владимира Путина. Байден честно признался, что опасался "украинских радикалов".

Джо Байден

Как отметил действующий президент США, его якобы предупреждали о вероятном покушении. Кроме того, Байден добавил, что Секретная служба была очень недовольна решением посетить Киев.

"Все меня предупреждали... Я не думал, что Путин решится устранить американского президента. Я больше переживал, что находившиеся под контролем или сотрудничавшие с россиянами радикальные элементы в Украине могут попытаться это сделать", — заявил Байден.

Именно поэтому, по его словам, для этой поездки, которая длилась всего несколько часов, была собрана Белым домом команда высококвалифицированных специалистов по безопасности.

Байден добавил, что на этой поездке он продемонстрировал, что страна имеет поддержку, и США является лидером этой поддержки.

На признание Байдена о страхе перед украинскими радикалами отреагировал военный Николай Мельник.

"Дед нормально жжет. Боится не Путина, а радикальных элементов в Украине. Вот слезы гордости не дают говорить. Ведь когда украинских радикалов боится целый президент США, значит жизнь мы прожили верно. И, конечно, старая добрая песня демократов "украинские радикалы действуют по указанию Кремля", — подчеркнул Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что прощальную речь Байдена назвали лживой и циничной, как и весь срок пребывания его в должности.



