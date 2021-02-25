Байден отменил скандальный указ Трампа

Президент США Джо Байден отменил еще один указ Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Политика Байдена: президент отменил скандальный указ Трампа. Фото: cdn.iz.ru

Указ касается ограничений на въезд в Америку иностранцев.

Лидер страны пояснил, что документ от 22 апреля 2020 о "приостановлении въезда иммигрантов, представляющих риск для рынка труда США во время экономического восстановления после вспышки нового коронавируса" не защищает интересы государства.

По словам Джо Байдена данный указ только вредит Соединенным Штатам Америки. В соответствии с таким решением Трампа, некоторым гражданам, которые законно живут в стране, запрещено воссоединяться здесь со своими семьями.

Кроме того, от указа Дональда Трампа страдают те отрасли экономики, в которые вовлечены работники со всего мира. Также недовольны решением Трампа и граждане, которые получили иммиграционные визы в пределах лотереи Diversity Visa.

Напомним, что Сенат США оправдал 45-го президента Дональда Трампа во втором историческом процессе об импичменте. Несмотря на эту победу политика, у него осталось много юридических проблем. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подчеркнул, что для экс-президента все только начинается. Об этом сообщает издание Financial Times. Какие трудности могут обвалиться на бывшего президента, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что администрация нового президента США Джо Байден готовит пакет новых санкций против России за отравления оппозиционера Алексея Навального. В Белом доме планируют координироваться с европейскими союзниками по данному вопросу. Детали читайте здесь.

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