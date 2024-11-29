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Байден отреагировал на массированный удар России по Украине

Президент США осудил массированную атаку России на Украину

сегодня, 06:48
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Кравцев Сергей

Действующий президент США Джо Байден осудил массированную атаку России на Украину в ночь на 28 ноября, когда российские военные запустили 188 воздушных целей по украинским населенным пунктам. Как передает портал "Комментарии", заявление Байдена опубликовали на сайте Белого дома.

Байден отреагировал на массированный удар России по Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Этой ночью (28 ноября — ред.) Россия совершила ужасную воздушную атаку на Украину. Украинские власти сообщают, что Россия запустила около 200 ракет и беспилотников против украинских городов и энергетической инфраструктуры, лишив украинское гражданское население доступа к электроэнергии. Эта атака является возмутительной и еще раз напоминает о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", – говорится в сообщении.

Джо Байден отметил, что его послание к украинскому народу является четким: "Соединенные Штаты стоят с вами".

"В начале этого года по моему поручению Соединенные Штаты начали определять приоритетность экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину", – заявил американский лидер.

Джо Байден также отметил и об усилиях своей администрации, направленных на усиление энергетической устойчивости Украины накануне зимы, а также предоставление других критически важных ресурсов, в том числе артиллерии, ракет и бронетехники.

По словам президента США, Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решимость украинского народа. Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу.

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Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа отреагировали на призыв администрации Байдена снизить мобилизационный возраст в Украине.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/11/28/statement-from-president-joe-biden-on-russias-attack-on-ukraine/
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