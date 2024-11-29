Байден отреагировал на массированный удар России по Украине

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Кравцев Сергей
Действующий президент США Джо Байден осудил массированную атаку России на Украину в ночь на 28 ноября, когда российские военные запустили 188 воздушных целей по украинским населенным пунктам. Как передает портал "Комментарии", заявление Байдена опубликовали на сайте Белого дома.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Джо Байден отметил, что его послание к украинскому народу является четким: "Соединенные Штаты стоят с вами".
Джо Байден также отметил и об усилиях своей администрации, направленных на усиление энергетической устойчивости Украины накануне зимы, а также предоставление других критически важных ресурсов, в том числе артиллерии, ракет и бронетехники.
По словам президента США, Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решимость украинского народа. Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу.
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Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа отреагировали на призыв администрации Байдена снизить мобилизационный возраст в Украине.
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