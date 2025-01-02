Байден отреагировал на новогодние теракты в США

Президент США Джо Байден отреагировал на теракт в Лас-Вегасе, где взорвался автомобиль Tesla, а также в Новом Орлеане, где нападавший въехал в толпу. По словам Байдена, в настоящее время спецслужбы расследуют оба преступления и возможную связь между ними.

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден во время специального обращения заявил, что его постоянно информируют правоохранительные органы и команда внутренней безопасности по поводу страшных ситуаций, которые произошли в первые дни 2025 года. Президент США указал, что теракт в Лас-Вегасе находится в начальной стадии расследования. В то время как в Новом Орлеане, в машине нападающего был найден флаг "Исламского государства". Кроме того, сам террорист сделал записи в соцсетях за несколько часов до того, как уехал убивать людей. На месте теракта была обнаружена взрывчатка.

"Я благодарен за смелую и скорую реакцию местных правоохранительных органов в предотвращении еще большего количества смертей и ранений. Нет оправдания какому-либо насилию, и мы не потерпим каких-либо нападений на любую из наших национальных общин", — сказал Байден.

Пока известно о по меньшей мере 15 человек погибших и 25 раненых, когда автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане. Полиция говорит, что водитель был "упорный", чтобы нанести ущерб, когда ехал по улице в очень быстром темпе. Затем водитель вышел из автомобиля с автоматом и был убит полицейскими.

Позже подозреваемый был идентифицирован как Шамсуд-Дин Джаббар, 42-летний гражданин США из Техаса. Власти работают над тем, чтобы определить, имел ли погибший подозреваемый какую-либо принадлежность к террористическим организациям после того, как в автомобиле был обнаружен флаг ИГИЛ, сообщили в ФБР.

В тот же день в Лас-Вегасе у входа в 64-этажный Trump International Hotel and Tower взорвался электромобиль Tesla Cybertruck, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, а семеро получили ранения. Илон Маск отреагировал на инцидент и заявил, что взрыв был вызван "очень большими фейерверками и/или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck и не связанным с самим транспортным средством".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о волне терактов, накрывшей мир в первые дни Нового Года.