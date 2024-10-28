Байден отреагировал на отправку северокорейских солдат в Россию

Президент США Джо Байден выразил серьезную обеспокоенность по поводу возможного размещения северокорейских военных в России, которые могут задействовать в войне против Украины. Соответствующее заявление Байден сделал после голосования на президентских выборах в Делавере.

Джо Байден (фото из открытых источников)

На вопрос журналистов о данных о размещении солдат КНДР в России американский лидер отметил: "Это очень опасно, очень опасно", подтверждая опасения относительно усиления военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Байден также упомянул о слухах о возможном общении кандидата в президенты США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным после завершения его президентского срока.

Напомним, что Западные СМИ узнали, когда войска КНДР пойдут в первое сражение против ВСУ. Украина готовится к возможному нападению северокорейских солдат, которые, по данным The New York Times, недавно прибыли в Курскую область России. Украинские военные считают, что эти подразделения могут атаковать позиции ВСУ уже в ближайшие дни. Подполковник Артем Холодкевич, заместитель командира 61-й механизированной бригады Украины, заявил, что их предупредили о возможном наступлении в ближайшее время.

По информации издания, Россия сосредоточила в Курской области около 50 000 военнослужащих, в то время как у Украины около 30 000 солдат. По оценкам аналитиков, прибытие дополнительных 10 000 военных из Северной Кореи может дать России преимущество.

Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности северокорейских подразделений в поле боя. Виктор Кевлюк из Центра оборонных стратегий отмечает, что из-за языкового барьера и отличий в военной подготовке координация между северокорейскими и российскими войсками будет сложной.





