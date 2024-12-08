Байден отреагировал на падение режима Асада: детали

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Черновалова Кристина
Президент США Джо Байден высказался по поводу падения режима Башара Асада в Сирии, назвав это важным шагом для справедливости. Он отметил, что этот момент не только исторический, но и непростой, ведь впереди много вызовов. Об этом Байден сказал во время своего выступления в зале Рузвельта, сообщает CNN.
Что сказал Байден о падении режима Асада
Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с партнерами и разными группами в Сирии для поддержки переходного периода. Он подчеркнул, что ключевой задачей будет создание демократического правительства и принятие новой конституции.
Читайте на портале "Комментарии" — По сообщениям российских СМИ, Башар Асад, возглавлявший Сирию уже более 20 лет, вместе с семьей бежал в Москву. Россия предоставила ему политическое убежище.
Ранее "Комментарии" писали, что Башар Асад, управлявший Сирией почти 20 лет, согласился сложить свои полномочия мирным путем и покинуть страну. Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел. По их данным, решение было принято после переговоров с сирийскими повстанцами. Москва назвала это развитие событий "драматическим".
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