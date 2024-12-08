Байден отреагировал на падение режима Асада: детали

Президент США Джо Байден высказался по поводу падения режима Башара Асада в Сирии, назвав это важным шагом для справедливости. Он отметил, что этот момент не только исторический, но и непростой, ведь впереди много вызовов. Об этом Байден сказал во время своего выступления в зале Рузвельта, сообщает CNN.

Что сказал Байден о падении режима Асада

"Наконец-то режим Асада упал. Этот режим издевался, пытал и убил буквально сотни тысяч невинных сирийцев. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны", - сказал американский президент.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с партнерами и разными группами в Сирии для поддержки переходного периода. Он подчеркнул, что ключевой задачей будет создание демократического правительства и принятие новой конституции.

"Мы поддержим соседей Сирии, включая Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, если любая угроза возникнет со стороны Сирии в течение этого переходного периода. США помогут обеспечить стабильность на востоке Сирии, защищая персонал от любых угроз, и наша миссия против ИГИЛ будет продолжаться", — добавил он.

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