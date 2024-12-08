logo

BTC/USD

98977.48

ETH/USD

3906.88

LTC/USD

127.89

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден отреагировал на падение режима Асада: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден отреагировал на падение режима Асада: детали

Президент США Джо Байден назвал падение режима Башара Асада актом справедливости для сирийского народа

8 декабря 2024, 22:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Президент США Джо Байден высказался по поводу падения режима Башара Асада в Сирии, назвав это важным шагом для справедливости. Он отметил, что этот момент не только исторический, но и непростой, ведь впереди много вызовов. Об этом Байден сказал во время своего выступления в зале Рузвельта, сообщает CNN.

Байден отреагировал на падение режима Асада: детали

Что сказал Байден о падении режима Асада

"Наконец-то режим Асада упал. Этот режим издевался, пытал и убил буквально сотни тысяч невинных сирийцев. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны", - сказал американский президент.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с партнерами и разными группами в Сирии для поддержки переходного периода. Он подчеркнул, что ключевой задачей будет создание демократического правительства и принятие новой конституции.

"Мы поддержим соседей Сирии, включая Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, если любая угроза возникнет со стороны Сирии в течение этого переходного периода. США помогут обеспечить стабильность на востоке Сирии, защищая персонал от любых угроз, и наша миссия против ИГИЛ будет продолжаться", — добавил он.

Читайте на портале "Комментарии" — По сообщениям российских СМИ, Башар Асад, возглавлявший Сирию уже более 20 лет, вместе с семьей бежал в Москву. Россия предоставила ему политическое убежище.

Ранее "Комментарии" писали, что Башар Асад, управлявший Сирией почти 20 лет, согласился сложить свои полномочия мирным путем и покинуть страну. Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел. По их данным, решение было принято после переговоров с сирийскими повстанцами. Москва назвала это развитие событий "драматическим".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/syria-civil-war-12-08-2024/index.html?t=1733686712506
Теги:

Новости

Все новости