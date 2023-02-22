Байден отреагировал на решение России о приостановке участия в ДСНВ

Решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является большой ошибкой. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на журналиста CBS News Сару Кук в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Это большая ошибка", — заявил глава Белого дома, комментируя решение Кремля приостановить действие последнего договора с США.

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Также Джо Байден принял участие в саммите стран Бухарестской девятки (Болгарии, Чехии, стран Балтии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии).

Он отметил, что все эти государства "знают лучше, чем кто-либо", что поставлено на кон в Украине.

"На кону не только Украина, но и свобода... Ситуация радикально изменилась, и мы должны убедиться, что мы изменим ее обратно", — добавил Джо Байден.

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Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, что США уже отправляют для нужд ВСУ бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing. Ну, а Путин, по мнению экспертов Института изучения войны (ISW), изучивших послание диктатора федеральному собранию, похоже, так и не может сформулировать конкретные цели войны против Украины. Можно ли сказать, что Запад окончательно "раскусил" Россию – и сделал ставку на, как минимум, ее поражение в этой войне и свержение путинского режима? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



