logo

BTC/USD

23753.97

ETH/USD

1613.33

LTC/USD

92.23

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден отреагировал на решение России о приостановке участия в ДСНВ
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден отреагировал на решение России о приостановке участия в ДСНВ

Байден назвал большой ошибкой приостановку участия России в ДСНВ

сегодня, 16:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является большой ошибкой. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на журналиста CBS News Сару Кук в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

Байден отреагировал на решение России о приостановке участия в ДСНВ

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Это большая ошибка", — заявил глава Белого дома, комментируя решение Кремля приостановить действие последнего договора с США.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Также Джо Байден принял участие в саммите стран Бухарестской девятки (Болгарии, Чехии, стран Балтии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии).

Он отметил, что все эти государства "знают лучше, чем кто-либо", что поставлено на кон в Украине.

"На кону не только Украина, но и свобода... Ситуация радикально изменилась, и мы должны убедиться, что мы изменим ее обратно", — добавил Джо Байден.

Читайте также на портале "Комментарии" — историческое выступление Байдена в Польше: главные меседжи – какой сигнал был адресован РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, что США уже отправляют для нужд ВСУ бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing. Ну, а Путин, по мнению экспертов Института изучения войны (ISW), изучивших послание диктатора федеральному собранию, похоже, так и не может сформулировать конкретные цели войны против Украины. Можно ли сказать, что Запад окончательно "раскусил" Россию – и сделал ставку на, как минимум, ее поражение в этой войне и свержение путинского режима? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mobile.twitter.com/saraecook/status/1628390300690399232
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!