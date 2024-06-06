Байден ответил на угрозы Путина из-за поставок оружия Украине и ударов по России

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поставка высокоточного оружия для Украины, которое будет применено для атак по России, станет прямым участием этих стран в войне. Таким образом, Путин пригрозил, что Россия может атаковать эти страны. На заявления российского лидера ответил президент США Джо Байден, который назвал Путина "диктатором" и "непорядочным человеком"



Байден ответил на угрозы Путина. Фото из открытых источников

Джо Байден прилетел во Францию, чтобы принять участие в мероприятии по 80-летию операции союзников в Нормандии, куда России не пригласили. В интервью ABC News Байден отреагировал на угрозы Путина.

"Я знаю его больше 40 лет. Он меня беспокоит эти 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор, и он пытается убедиться, что он держит свою страну вместе, продолжая это нападение", — сказал Байден.

Президент США пояснил, что Украина получила американское оружие для защиты от российской армии, которая разместила свою военную технику вблизи границы и убивает гражданских на украинской территории.

"Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие, чтобы ударить по Москве, Кремлю. Мы дали, чтобы ударить прямо через границу, где они совершают значительный огонь из обычного оружия, которое россияне используют, чтобы бить по Украине, чтобы убивать украинцев", – ответил Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден назвал три основных ограничения, которые получила Украина по использованию американского оружия для ударов по территории России.

Также "Комментарии" писали о заявлении российского диктатора Владимира Путина, в котором он сообщил, что направил письмо Байдену с "условием", которое якобы должно было прекратить войну в Украине.