Байден ответил на угрозы Путина из-за поставок оружия Украине и ударов по России

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поставка высокоточного оружия для Украины, которое будет применено для атак по России, станет прямым участием этих стран в войне. Таким образом, Путин пригрозил, что Россия может атаковать эти страны. На заявления российского лидера ответил президент США Джо Байден, который назвал Путина "диктатором" и "непорядочным человеком"
Байден ответил на угрозы Путина. Фото из открытых источников
Джо Байден прилетел во Францию, чтобы принять участие в мероприятии по 80-летию операции союзников в Нормандии, куда России не пригласили. В интервью ABC News Байден отреагировал на угрозы Путина.
Президент США пояснил, что Украина получила американское оружие для защиты от российской армии, которая разместила свою военную технику вблизи границы и убивает гражданских на украинской территории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден назвал три основных ограничения, которые получила Украина по использованию американского оружия для ударов по территории России.
Также "Комментарии" писали о заявлении российского диктатора Владимира Путина, в котором он сообщил, что направил письмо Байдену с "условием", которое якобы должно было прекратить войну в Украине.
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