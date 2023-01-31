Байден озвучил свою позицию по поставкам истребителей F-16 Украине

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Кравцев Сергей
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. Об этом написал в Twitter журналист украинской службы "Голоса Америки" Остап Ярыш, сообщает портал "Комментарии".
Джо Байден. Фото: GETTY IMAGES
Стойкую позицию Джо Байдена по неготовности отправлять в Украину истребители подтвердил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он отметил, что США предоставляют сейчас Украине довольно большую помощь, которая станет очень нужно для украинской армии, как этой зимой, так и весной. Кирби отметил, что решение об отправке Украине танков "Абрамс", объявленное на прошлой неделе, не было запоздалым, даже на фоне сообщений о захвате Россией населенных пунктов на востоке Украины.
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