Байден озвучил свою позицию по поставкам истребителей F-16 Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. Об этом написал в Twitter журналист украинской службы "Голоса Америки" Остап Ярыш, сообщает портал "Комментарии".

Джо Байден. Фото: GETTY IMAGES

"На вопрос нашей журналистки Юли Ярмоленко предоставят ли США Украине истребители F-16, Джо Байден ответил "нет", — говорится в сообщении.

Стойкую позицию Джо Байдена по неготовности отправлять в Украину истребители подтвердил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он отметил, что США предоставляют сейчас Украине довольно большую помощь, которая станет очень нужно для украинской армии, как этой зимой, так и весной. Кирби отметил, что решение об отправке Украине танков "Абрамс", объявленное на прошлой неделе, не было запоздалым, даже на фоне сообщений о захвате Россией населенных пунктов на востоке Украины.

"Решение о танках — и это было не только решение США, но и немцев, а до этого британцев — на самом деле было сделано для помощи Украине опередить боевые действия, которые, как мы думаем, все увидят весной. Итак, это был один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать средства, которые будут нужны Украине, когда погода улучшится — и мы можем ожидать, что тогда россияне попытаются перейти в наступление", — отметил Кирби.

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