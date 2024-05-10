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Байден передал "сигнал" Кремлю. Какое решение принял глава Белого дома

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 400 млн долларов, говорится в сообщении Белого дома

сегодня, 19:55 comments1966
Автор:
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Ткачик Олеся
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В пятницу, 10 мая, глава Белого дома Джо Байден подписал указ, которым выделил очередную военную помощь Украине. На этот раз речь идет о пакете помощи в размере 400 млн долларов.

Байден передал "сигнал" Кремлю. Какое решение принял глава Белого дома

Джо Байден

На сайте Белого дома отмечается, что президент Соединенных Штатов делегировал государственному секретарю США полномочия на сокращение "оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки с целью оказания помощи Украине" на сумму до 400 миллионов долларов.

Как отметили в Белом доме, речь идет о том, что Украина получит оружие из складов американской армии. Впрочем, в настоящее время Белый дом не обнародовал перечень оружия, которое будет предоставлено Украине.

Однако, как сообщал портал "Комментарии", издание Politico со ссылкой на чиновников из Белого дома рассказало , что Вооруженные силы получат ракеты к системам Patriot, а также зенитные ракеты Stinger. Кроме того, в Украину поступят боевые машины Bradley и машины с защитой от мин и засад (MRAP). Также Силы обороны будут иметь дополнительные противотанковые комплексы Javelin, а также другие боеприпасы.

Кроме того, издание Politico обратило внимание, что решение о выделении нового пакета помощи Украине совпало с наступлением россиян на Харьковскую область.

Действительно, как сообщил президент Владимир Зеленский, российские террористы 10 мая прорвали границу в Харьковской области. Однако еще утром Силы обороны дали достойный отпор захватчикам и сумели остановить их наступление.

Как отмечают эксперты и чиновники, опасности для самого Харькова пока нет. У оккупантов нет необходимых сил для того, чтобы его захватить.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2024/05/10/memorandum-on-delegation-of-authority-under-section-506a1-of-the-foreign-assistance-act-of-1961-20/
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