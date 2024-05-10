Байден передал "сигнал" Кремлю. Какое решение принял глава Белого дома

В пятницу, 10 мая, глава Белого дома Джо Байден подписал указ, которым выделил очередную военную помощь Украине. На этот раз речь идет о пакете помощи в размере 400 млн долларов.

Джо Байден

На сайте Белого дома отмечается, что президент Соединенных Штатов делегировал государственному секретарю США полномочия на сокращение "оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки с целью оказания помощи Украине" на сумму до 400 миллионов долларов.

Как отметили в Белом доме, речь идет о том, что Украина получит оружие из складов американской армии. Впрочем, в настоящее время Белый дом не обнародовал перечень оружия, которое будет предоставлено Украине.

Однако, как сообщал портал "Комментарии", издание Politico со ссылкой на чиновников из Белого дома рассказало , что Вооруженные силы получат ракеты к системам Patriot, а также зенитные ракеты Stinger. Кроме того, в Украину поступят боевые машины Bradley и машины с защитой от мин и засад (MRAP). Также Силы обороны будут иметь дополнительные противотанковые комплексы Javelin, а также другие боеприпасы.

Кроме того, издание Politico обратило внимание, что решение о выделении нового пакета помощи Украине совпало с наступлением россиян на Харьковскую область.

Действительно, как сообщил президент Владимир Зеленский, российские террористы 10 мая прорвали границу в Харьковской области. Однако еще утром Силы обороны дали достойный отпор захватчикам и сумели остановить их наступление.

Как отмечают эксперты и чиновники, опасности для самого Харькова пока нет. У оккупантов нет необходимых сил для того, чтобы его захватить.