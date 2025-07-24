Байден пишет свои мемуары: стало известно, что будет в книге и сколько он заработает на книге

Бывший президент США Джо Байден заключил соглашение с издательством Hachette по публикации мемуаров о периоде своего президентства с 2021 по 2025 год, получив за это аванс в размере около 10 миллионов долларов.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время не известна ни точная дата выхода книги, ни ее название.

The Wall Street Journal отмечает, что сумма, полученная Байденом, существенно меньше гонораров других президентов-демократов. В частности, Барак Обама получил за свои мемуары 60 миллионов долларов, а Билл Клинтон — 15 миллионов.

Переговоры с издательством от имени Байдена вели представители агентства Creative Artists, которое также сопровождало его при публикации книги "Пообещай мне, папа!" в 2017 году.

В мае Джо Байден сообщил, что борется с агрессивной формой рака простаты с метастазами в кости.

82-летний политик вошел в историю, сняв свою кандидатуру с президентских выборов на второй срок после того, как стало очевидным ухудшение его когнитивного состояния.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых шокирующих подробностях о жизни Байдена и его ментальном состоянии .

"Один из сотрудников Секретной службы, работавший с Байденом во время его президентства, рассказал мне, что утром он часто путал шкаф с выходом. Президент США буквально бродил по резиденции, не понимая, где он находится", — заявил Гоули.

Как отмечают медиа, эти утверждения прозвучали на фоне расследования, которое сенатор проводит в связи с покушением на Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. имитирует подпись человека.

