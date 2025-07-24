Байден пишет свои мемуары: стало известно, что будет в книге и сколько он заработает на книге

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Лиля Воробьева
Бывший президент США Джо Байден заключил соглашение с издательством Hachette по публикации мемуаров о периоде своего президентства с 2021 по 2025 год, получив за это аванс в размере около 10 миллионов долларов.
Джо Байден (фото из открытых источников)
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
В настоящее время не известна ни точная дата выхода книги, ни ее название.
The Wall Street Journal отмечает, что сумма, полученная Байденом, существенно меньше гонораров других президентов-демократов. В частности, Барак Обама получил за свои мемуары 60 миллионов долларов, а Билл Клинтон — 15 миллионов.
Переговоры с издательством от имени Байдена вели представители агентства Creative Artists, которое также сопровождало его при публикации книги "Пообещай мне, папа!" в 2017 году.
В мае Джо Байден сообщил, что борется с агрессивной формой рака простаты с метастазами в кости.
82-летний политик вошел в историю, сняв свою кандидатуру с президентских выборов на второй срок после того, как стало очевидным ухудшение его когнитивного состояния.
Напомним, что "Комментарии" писали о новых шокирующих подробностях о жизни Байдена и его ментальном состоянии .
Как отмечают медиа, эти утверждения прозвучали на фоне расследования, которое сенатор проводит в связи с покушением на Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. имитирует подпись человека.